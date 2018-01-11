Фонд кино оценит зарубежный прокат российских фильмов

В Фонде кино представили результаты работы отрасли за 2017-й год, а также рассказали о нововведениях, которые ждут кинокомпании в наступившем 2018 году.
В 2017-м совокупный бокс-офис российского кинопроката составил 53,6 млрд рублей, что почти на 11% больше показателей предыдущего года. Посещаемость также выросла: с 191,9 млн в 2016-м до 213,4 млн. Драйвером роста, как считают в Фонде кино, стали именно российские фильмы, чьи сборы и посещаемость превзошли данные 2016-го в полтора раза.
По итогам прошлого года российское кино собрало 13 млрд рублей и 54,7 млн зрителей. Причем произошло это не за счет увеличения количества релизов: в 2017-м в широкий прокат вышло 123 отечественные ленты, тогда как в 2016-м было 156.
Доля российского кино составила рекордные 25,6% по посещаемости и 24,3% по сборам. До нынешнего года доля являлась единственным показателем эффективности работы отечественной киноиндустрии в целом и Фонда кино в частности. Однако сейчас, когда она наконец впервые с 2010 года уверенно преодолела отметку в 20%, Фонду кино, как сообщил глава организации Антон Малышев
, введен еще один показатель – количество зрителей российских фильмов в зарубежных кинотеатрах. По словам Малышева, это позволит понять экономическую модель отечественных лент, так как уже стало очевидным, что увеличивающиеся производственные бюджеты российских картин сложно окупить только на внутреннем рынке. Сейчас в Фонде кино собирают статистику по зарубежному прокату отечественных фильмов в 2017-м, чтобы исходя из этого понимать дальнейшие перспективы оценки внешнего рынка дистрибуции российского кино. При этом Фонд планирует выделять возвратную субсидию не только на прокат внутри страны, как это происходит сейчас, но и на продвижение фильмов на зарубежных территориях.
Из других нововведений 2018 года – увеличение количества питчингов. Теперь Фонд планирует проводить их два раза в год – весной и осенью. Весной после питчингов будет распределяться субсидия текущего года, в осенью будет проходить конкурс уже на средства, запланированные на следующий год. Хватит ли сил у отечественных кинокомпаний подготовить пакет проектов сразу к двум питчингам – пока непонятно.
Что же касается вчерашних поручений председателя правительства по итогам совета по кинематографии, то в Фонде отметили, что вместе с Министерством культуры они будут готовить программу поддержки дебютов. Планируется, что в год будут поддерживать порядка 10 полнометражных проектов молодых режиссеров. Также Антон Малышев отметил, что попечительский совет Фонда кино не исключает возможности рассматривать документальные проекты, «которые имеют очевидную прокатную перспективу». Будут ли такие – станет понятно, видимо, уже на питчингах.
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