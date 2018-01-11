Скарлет Йоханссон может снова стать Черной Вдовой в новом фильме Marvel

Жаклин Шеффер
подготовит сценарий для съемок фильма студии Marvel о приключениях Черной Вдовы, роль которой вероятнее всего исполнит Скарлетт Йоханссон
. Об этом сообщает издание Variety
.
Шеффер ранее работала над картинами «Таймер
», «Мистер Сташ
» и мультфильмом «Олаф и холодное приключение
».
Как сообщает издание, работа над фильмом находится на начальном этапе. Руководство студии обсуждало с актрисой варианты развития сюжета в новой картине, а продюсер Marvel Кевин Файги
сам проводил встречи со сценаристами, прежде чем остановил свой выбор на решил сотрудничать с Шеффнер.
Персонаж Йоханссон впервые появился на экранах в 2010 году в фильме «Железный человек 2
». Также Черная Вдова стала героиней ленты «Мстители: Война бесконечности
».
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