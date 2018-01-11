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Скарлет Йоханссон может снова стать Черной Вдовой в новом фильме Marvel

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11 января 2018
Жаклин Шеффер подготовит сценарий для съемок фильма студии Marvel о приключениях Черной Вдовы, роль которой вероятнее всего исполнит Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает издание Variety.

Шеффер ранее работала над картинами «Таймер», «Мистер Сташ» и мультфильмом «Олаф и холодное приключение».

Скарлет Йоханссон может снова стать Черной Вдовой в новом фильме Marvel

Как сообщает издание, работа над фильмом находится на начальном этапе. Руководство студии обсуждало с актрисой варианты развития сюжета в новой картине, а продюсер Marvel Кевин Файги сам проводил встречи со сценаристами, прежде чем остановил свой выбор на решил сотрудничать с Шеффнер.

Персонаж Йоханссон впервые появился на экранах в 2010 году в фильме «Железный человек 2». Также Черная Вдова стала героиней ленты «Мстители: Война бесконечности».
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Железный человек 2Таймер

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