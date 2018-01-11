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Юлия Снигирь и Алексей Чадов учат друг друга в «Оперетте капитана Крутова»

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11 января 2018
15 января на телеканале НТВ состоится премьера многосерийной комедии Славы Росса «Оперетта капитана Крутова», главные роли в которой исполнили Юлия Снигирьи Алексей Чадов.

Юлия Снигирь и Алексей Чадов учат друг друга в «Оперетте капитана Крутова»

По сюжету актёр Денис Калугин (Алексей Чадов), который снимается в сериале про полицейских, вынужден отправиться на «стажировку» в МВД, чтобы лучше вжиться в роль. Там же его наставником становится оперативный сотрудник Дарина Филатова (Юлия Снигирь), мечтающая о карьере актрисы. Филатова всё чаще пользуется помощью Калугина в раскрытии преступлений, а он, в свою очередь, посвящает её в тайны актёрской профессии. Для обоих это является огромным откровением.

Юлия Снигирь и Алексей Чадов учат друг друга в «Оперетте капитана Крутова»

В проекте Снигирь предстала в новом для себя образе.

«Я рад, что зритель сможет увидеть Юлю Снигирь в новом для неё амплуа – замкнутой, рассудительной и циничной девушки-опера. В ходе истории за её нарочитой грубоватостью открывается совсем другой человек. Какой? Мы с Юлей его искали», - рассказывает о персонаже режиссер.

Юлия Снигирь и Алексей Чадов учат друг друга в «Оперетте капитана Крутова»

В восьмисерийной картине также снялись Сергей Пускепалис и Александр Тютин.
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Сергей ПускепалисСлава РоссЮлия СнигирьАлександр ТютинАлексей Чадов
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Оперетта капитана Крутова

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