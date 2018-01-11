Юлия Снигирь и Алексей Чадов учат друг друга в «Оперетте капитана Крутова»

15 января на телеканале НТВ состоится премьера многосерийной комедии Славы Росса
«Оперетта капитана Крутова
», главные роли в которой исполнили Юлия Снигирь
и Алексей Чадов
.
По сюжету актёр Денис Калугин (Алексей Чадов), который снимается в сериале про полицейских, вынужден отправиться на «стажировку» в МВД, чтобы лучше вжиться в роль. Там же его наставником становится оперативный сотрудник Дарина Филатова (Юлия Снигирь), мечтающая о карьере актрисы. Филатова всё чаще пользуется помощью Калугина в раскрытии преступлений, а он, в свою очередь, посвящает её в тайны актёрской профессии. Для обоих это является огромным откровением.
В проекте Снигирь предстала в новом для себя образе.
«Я рад, что зритель сможет увидеть Юлю Снигирь в новом для неё амплуа – замкнутой, рассудительной и циничной девушки-опера. В ходе истории за её нарочитой грубоватостью открывается совсем другой человек. Какой? Мы с Юлей его искали
», - рассказывает о персонаже режиссер.
В восьмисерийной картине также снялись Сергей Пускепалис
и Александр Тютин
.
обсуждение >>