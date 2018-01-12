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Юбилей Наталии Сайко

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Новости кино >>
12 января 2018
Сегодня, 12 января, отмечает юбилей популярная советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Наталия Сайко.

Юбилей Наталии Сайко

Наталия Петровна Сайко родилась 12 января 1948 года в Таллине. В 1970-м окончила Щукинское театральное училище, и её приняли в актёрскую труппу легендарного Театра на Таганке. На сцене любимовского театра ей довелось сыграть Офелию в знаменитом «Гамлете» с Владимиром Высоцким в роли Принца Датского. Кроме того, она играла в спектаклях «Три сестры», «На дне», «А зори здесь тихие» и «Борис Годунов». С 1993 года — актриса «Содружества актёров Таганки».

В кино дебютировала будучи студенткой второго курса в «Деревенском детективе» Ивана Лукинского ролью Зоси, дочери участкового Фёдора Анискина в исполнении Михаила Жарова. Снималась у таких режиссёров, как Валериу Гажиу («Десять зим за одно лето», «Взрыв замедленного действия»), Николай Мащенко («Как закалялась сталь»), Георгий Данелия («Совсем пропащий»), Владимир Гориккер («Осенние колокола»), Николай Кошелев («Лавина», «Старшина»), Виктор Соколов («Я — актриса»), Илья Авербах («Голос»), Валерий Лонской («Летаргия»), Леонид Менакер («Завещание профессора Доуэля»), Александр Прошкин («Михайло Ломоносов»), Игорь Апасян («Пока не выпал снег»), Семён Аранович («Противостояние»), Аян Шахмалиева («Софья Ковалевская»), Юрий Кушнерёв («Мой любимый клоун»), Владимир Бортко («Единожды солгав...») и Вилен Новак («Дикая любовь»). Всего на счету актрисы около 40 киноработ.

«Деревенский детектив»

Лауреат премии за лучшую женскую роль в фильме Леонида Марягина «Моя улица» на МКФ телевизионных фильмов в Праге. С середины 90-х не снимается в кино.
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Взрыв замедленного действияГолосДеревенский детективДесять зим за одно летоДикая любовьЕдиножды солгав...Завещание профессора ДоуэляКак закалялась стальЛавинаЛетаргияМихайло ЛомоносовМой любимый клоунМоя улицаОсенние колоколаПока не выпал снегПротивостояниеСовсем пропащийСофья КовалевскаяСтаршинаТри сестрыЯ - актриса

фотографии >>
С Владимиром Высоцким в «Гамлете»
Юбилей Наталии Сайко фотографии
Юбилей Наталии Сайко фотографии
Юбилей Наталии Сайко фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Saltia (Москва)   12.01.2018 - 20:50
Ведущая актриса театра на Таганке, очень жалко, что ее давно не видно. Хочется увидеть в "судьбе человека" у Корчевникова! читать далее>>
№ 4
Татьяша   12.01.2018 - 17:57
Я не згодна с номером 1! Всегда замечала эту актрису, всегда нравилась... не знаю, как она сама чувствует, но все ее любят, знают и помнят... мне так хочется хотя бы увидеть ее, просто в интервью,... читать далее>>
№ 3
avorado (Москва)   12.01.2018 - 12:49
Миллион поздравлений! :) ... Вы невнимательно смотрели, читали и в Таганку не ходили :) читать далее>>
№ 2
Galina Semenikhina   12.01.2018 - 12:40
мое сообщение куда то делось. читать далее>>
№ 1
Фицпопросищев (Москва)   12.01.2018 - 10:42
На мой (сугубо личный!) взгляд - одна из самых красивых актрис и самых неудавшихся актерских судеб советского кино. Прошла по экрану почти не замеченной, не обратила на себя внимание хороших режиссеров,... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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