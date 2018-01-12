Юбилей Наталии Сайко

Сегодня, 12 января
, отмечает юбилей популярная советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Наталия Сайко
.
Наталия Петровна Сайко
родилась 12 января 1948
года в Таллине. В 1970-м окончила Щукинское театральное училище, и её приняли в актёрскую труппу легендарного Театра на Таганке
. На сцене любимовского
театра ей довелось сыграть Офелию в знаменитом «Гамлете»
с Владимиром Высоцким
в роли Принца Датского. Кроме того, она играла в спектаклях «Три сестры»
, «На дне»
, «А зори здесь тихие»
и «Борис Годунов»
. С 1993 года — актриса «Содружества актёров Таганки»
.
В кино дебютировала будучи студенткой второго курса в «Деревенском детективе» Ивана Лукинского
ролью Зоси, дочери участкового Фёдора Анискина в исполнении Михаила Жарова
. Снималась у таких режиссёров, как Валериу Гажиу
(«Десять зим за одно лето»
, «Взрыв замедленного действия»
), Николай Мащенко
(«Как закалялась сталь»
), Георгий Данелия
(«Совсем пропащий»
), Владимир Гориккер
(«Осенние колокола»
), Николай Кошелев
(«Лавина»
, «Старшина»
), Виктор Соколов
(«Я — актриса»
), Илья Авербах
(«Голос»
), Валерий Лонской
(«Летаргия»
), Леонид Менакер
(«Завещание профессора Доуэля»
), Александр Прошкин
(«Михайло Ломоносов»
), Игорь Апасян
(«Пока не выпал снег»
), Семён Аранович
(«Противостояние»
), Аян Шахмалиева
(«Софья Ковалевская»
), Юрий Кушнерёв
(«Мой любимый клоун»
), Владимир Бортко
(«Единожды солгав...»
) и Вилен Новак
(«Дикая любовь»
). Всего на счету актрисы около 40
киноработ.
Лауреат премии за лучшую женскую роль в фильме Леонида Марягина «Моя улица»
на МКФ телевизионных фильмов в Праге. С середины 90-х не снимается в кино.
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