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На Content Summit Russia обсудят международные перспективы отечественного контента

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12 января 2018
Первый аналог известных мировых кинорынков – Content Summit Russia: «Российский контент: тенденции и перспективы» пройдет 31 января в Крокус Экспо в рамках ведущей российской выставки-форума CSTB. Конференция организована компанией «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM (международные выставки контента MIPTV и MIPCOM) в сотрудничестве с компанией Expocontent, официальным представителем Reed MIDEM в России, Украине и странах СНГ.

На Content Summit Russia обсудят международные перспективы отечественного контента

Content Summit Russia – рабочая платформа для ключевых международных игроков кино-, теле- и телеком индустрии, которые соберутся на одной площадке для обсуждения насущных проблем и перспектив отрасли. К участию в деловой программе приглашены ведущие продюсеры, дистрибьюторы, а также российские селлеры и байеры контента.

Программа конференции состоит из нескольких тематических блоков. Первая секция будет посвящена исследованиям российского рынка контента. Мария Еркович, представитель компании KVG Research, расскажет о ключевых тенденциях развития российского цифрового рынка сегодня и сделает прогнозы на будущее на основании собственной аналитики в области телевизионного контента России и стран СНГ. Заместитель генерального директора медиахолдинга ВГТРК Дмитрий Медников совместно с директором института Momri Кириллом Танаевым расскажут о потреблении детского контента в 2017 году.

На секции «Выход российского контента на международный рынок» продюсеры наиболее успешных кинокомпаний и холдингов расскажут о своем опыте производства уникального контента и его продвижения на мировом рынке, а также о том, как соответствовать мировому уровню качества. Александра Модестова, официальный представитель Reed Midem в России и СНГ, расскажет, как поменялось российское участие в международных телерынках MIP за последние несколько лет и какие российские сериалы привлекли к себе наибольшее внимание международных байеров в 2017 году.

О том, что ждет индустрию медиа в обозримом будущем, как VR -технологии и видео в формате 360° трансформируют потребление контента и как могут повлиять на медиаиндустрию в ближайшем будущем, поговорят на секции «Новые технологии и тренды будущего медиаотрасли: видео в формате 360° и VR». Выступить там приглашены, в частности, Дмитрий Медников, заместитель генерального директора ВГТРК, Георгий Молодцов, креативный директор проекта VRability, представители телеканалов «Матч ТВ», Russia Today, «АВТО24», ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA и многие другие.

Секция «Развитие российских телеканалов за пределами РФ» предложит к обсуждению реальный опыт выхода российских телеканалов и теледистрибьюторов на зарубежные ТВ-рынки, а также перспективы российского контента в России и за рубежом. Отдельно рассмотрят страны СНГ и Балтии как потенциальное направление развития для российского контента. Участники разберут каналы продвижения контента за рубежом и поговорят об адаптации российского контента для зарубежных телеканалов.
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