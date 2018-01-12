«Пионер» покажет «Парад планет» Вадима Абдрашитова

16 января
в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ фильма Вадима Абдрашитова «Парад планет»
, приуроченный к выходу книги Марии Кувшиновой «Александр Миндадзе. От советского к постпостсоветскому»
. После показа критик и автор монографии побеседует с режиссёром и сценаристом Александром Миндадзе
, сообщает пресс-служба кинотеатра.
Книга Марии Кувшиновой является первым изданием, целиком посвященным работам одного из ключевых авторов поздне- и постсоветского кино. Опираясь на исследование Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось»
, посвящённое феномену позднесоветского общества, критик рассматривает корпус работ Миндадзе (в том числе творческого тандема Абдрашитов — Миндадзе) через понятие о вненаходимости. В фокусе внимания — «Гомо советикус»
, человек советский, из которого, как из «Шинели»
, вышли несколько следующих, пост- и постпостсоветских поколений.
«В совместных с Абдрашитовым фильмах публицистическая условность достигает пика в "Параде планет", где каждый из призванных на военные сборы резервистов олицетворяет определённую страту советского общества, от партийного работника до мясника. <...> Одновременно с трансформацией героев в фильмах Миндадзе и Абдрашитова начинает происходить и едва уловимое смещение реальности, которое трудно не заметить, но ещё труднее описать и которое в переговорах с цензорами по поводу "Парада планет" было сформулировано как компромиссный и отчасти нелепый открывающий титр, придуманный председателем Госкино Филиппом Ермашом: "Почти фантастическая история"», —
рассказывает о фильме Мария Кувшинова в своей книге.
«Парад планет» будет показан с 35-миллиметровой пленки. Билеты на показ можно приобрести на сайте
кинотеатра.
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