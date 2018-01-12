Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Давай, до свидания!»: Гор Вербински отказался от «Гамбита»

12 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
12 января 2018
Многострадальный «Гамбит» с Ченнингом Татумом вновь лишился режиссёра.

«Давай, до свидания!»: Гор Вербински отказался от «Гамбита»

Согласно Deadline, Гор Вербински выбыл из проекта за несколько месяцев до начала съёмок из-за несовпадения съёмочных графиков.

Сценарий к будущей картине написал Джошуа Зитумер. Помимо Татума одна из главных ролей закреплена за Лиззи Каплан. Релиз был запланирован на 14 февраля 2019-го, но теперь студия Fox перенесла его на 7 июня того же года, уточняет издание Empire.

Ранее режиссёрское кресло спин-оффа «Людей Икс» покинули Даг Лайман и Руперт Уайатт.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Лиззи Каплан присоединится к «Гамбиту»
«Гамбит» появится в день Святого Валентина
Съёмки «Гамбита» запланированы на ближайший февраль
Поиск по меткам
Комикс
персоны
Гор ВербинскиЛиззи КапланДаг ЛайманЧеннинг Татум
фильмы
Люди Икс

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Державин
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Державин.
Александр Ведерников
9 января ушёл из жизни оперный певец Александр Ведерников.
Наталья Кромина
5 января ушла из жизни актриса, театральный режиссёр Наталья Кромина.

День рождения >>

Станислав Боклан
Наталия Вдовина
Рената Литвинова
Мария Пирогова
Наталья Сайко
Борис Химичев
Алёна Хмельницкая
Валерий Хромушкин
Валерий Цикалов
Джемма Артертон
Мари Дюбуа
Оливье Мартинес
Оливер Платт
Ваня Цветкова
Кирсти Элли
Энтони Эндрюс
все родившиеся 12 января >>

Афиша кино >>

Бахубали: Рождение легенды
боевик, драма, приключения
Индия, 2017
Бойся своих желаний
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Большая игра
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Всё только начинается
боевик, комедия
США, 2017
Кто наш папа, чувак?
комедия
США, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Последний портрет
биография, драма, комедия
Великобритания, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью