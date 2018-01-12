«Давай, до свидания!»: Гор Вербински отказался от «Гамбита»

Многострадальный «Гамбит»
с Ченнингом Татумом
вновь лишился режиссёра.
Согласно Deadline, Гор Вербински
выбыл из проекта за несколько месяцев до начала съёмок из-за несовпадения съёмочных графиков.
Сценарий к будущей картине написал Джошуа Зитумер
. Помимо Татума одна из главных ролей закреплена за Лиззи Каплан
. Релиз был запланирован на 14 февраля 2019
-го, но теперь студия Fox перенесла его на 7 июня
того же года, уточняет издание Empire.
Ранее режиссёрское кресло спин-оффа «Людей Икс»
покинули Даг Лайман
и Руперт Уайатт
.
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