Критики выбрали «Форму воды»

«Форму воды» Гильермо дель Торо
жюри кинопремии «Выбор критиков» признало лучшим фильмом, а сам дель Торо
получил награду за режиссуру. Картина также отмечена премией за музыку Александра Деспла
и работу художников.
Многие награды почти идентичны «Золотому глобусу». Лучшим драматическим актёром критики назвали Гэри Олдмана
, сыгравшего Уинстона Черчилля в исторической ленте «Тёмные времена»
. Фрэнсис Макдорманд
вновь признали лучшей драматической актрисой за роль в фильме Мартина Макдоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
. Марго Робби
(«Тоня против всех»
) и Джеймс Франко
(«Горе-творец»
) победили в комедийном жанре. Сэма Рокуэлла
и Эллисон Джэнни
отметили среди актёров второго плана. Лучшим мультфильмом признана «Тайна Коко» Ли Анкрича
и Эдриана Молины
, а «Прочь» Джордана Пила
получил призы за оригинальный сценарий и как лучший хоррор года.
Та же ситуация и в телевизионном конкурсе. В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал» победу одержала «Большая маленькая ложь»
. У телешоу также награды за роли Николь Кидман
, Александра Скарсгарда
и Лоры Дерн
. Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки»
, а Элизабет Мосс
и Энн Дауд
получили статуэтки в номинациях «Лучшая актриса в драматическом сериале» и «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале». Среди комедийных сериалов отметили «Удивительную миссис Мейзел»
. Рэйчел Броснахэн
за исполнение главной роли в этом телешоу наградили как лучшую актрису в комедийном сериале.
23-я церемония вручения премии Critics Choice Awards
состоялась 11 января в Санта-Монике, провела её Оливия Манн
. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте
премии.
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