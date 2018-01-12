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Критики выбрали «Форму воды»

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12 января 2018
«Форму воды» Гильермо дель Торо жюри кинопремии «Выбор критиков» признало лучшим фильмом, а сам дель Торо получил награду за режиссуру. Картина также отмечена премией за музыку Александра Деспла и работу художников.

Гильермо дель Торо

Многие награды почти идентичны «Золотому глобусу». Лучшим драматическим актёром критики назвали Гэри Олдмана, сыгравшего Уинстона Черчилля в исторической ленте «Тёмные времена». Фрэнсис Макдорманд вновь признали лучшей драматической актрисой за роль в фильме Мартина Макдоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури». Марго Робби («Тоня против всех») и Джеймс Франко («Горе-творец») победили в комедийном жанре. Сэма Рокуэлла и Эллисон Джэнни отметили среди актёров второго плана. Лучшим мультфильмом признана «Тайна Коко» Ли Анкрича и Эдриана Молины, а «Прочь» Джордана Пила получил призы за оригинальный сценарий и как лучший хоррор года.

Та же ситуация и в телевизионном конкурсе. В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал» победу одержала «Большая маленькая ложь». У телешоу также награды за роли Николь Кидман, Александра Скарсгарда и Лоры Дерн. Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки», а Элизабет Мосс и Энн Дауд получили статуэтки в номинациях «Лучшая актриса в драматическом сериале» и «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале». Среди комедийных сериалов отметили «Удивительную миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн за исполнение главной роли в этом телешоу наградили как лучшую актрису в комедийном сериале.

23-я церемония вручения премии Critics Choice Awards состоялась 11 января в Санта-Монике, провела её Оливия Манн. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте премии.
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Энн ДаудЛора ДернАлександр ДесплаЭллисон ДжэнниНиколь КидманМартин МакДонаФрэнсис МакдормандОливия МаннЭлизабет МоссГэри ОлдманМарго РоббиСэм РокуэллАлександр СкарсгардГильермо дель ТороДжеймс Франко
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Большая маленькая ложьПрочьРассказ служанкиТайна КокоТёмные временаТоня против всехТри билборда за пределами Эббинга, штат МиссуриФорма воды

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