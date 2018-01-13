Леонардо ДиКаприо вновь поработает с Квентином Тарантино

Леонардо ДиКаприо
, блистательно сыгравший в вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобождённый»
, первым официально присоединился к его новой картине, остающейся пока без названия. Как сообщает Deadline, звезде предстоит воплотить образ «стареющего актёра»
.
Действие фильма развернётся в 1969 году, а главным героем заявлен малоизвестный телевизионный актёр, мечтающий стать звездой. Фоном послужит убийство Шэрон Тейт
бандой Чарльза Мэнсона
, ознаменовавшее закат эпохи хиппи.
Главную мужскую роль Тарантино
хочет доверить Тому Крузу
, а Марго Робби
он видит в качестве Шэрон Тейт, но оба актёра пока не дали своё согласие. Заявленный ранее Брэд Питт
отказался от участия в проекте. Продюсерами заявлены Дэвид Хеймэн
, Шэннон Макинтош
и Джорджия Касандес
.
Съёмки ленты запланированы на лето наступившего года. За производство отвечает Sony Pictures. Мировая премьера намечена на 9 августа 2019
-го.
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