Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Леонардо ДиКаприо вновь поработает с Квентином Тарантино

13 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
13 января 2018
Леонардо ДиКаприо, блистательно сыгравший в вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобождённый», первым официально присоединился к его новой картине, остающейся пока без названия. Как сообщает Deadline, звезде предстоит воплотить образ «стареющего актёра».

Леонардо ДиКаприо и Квентин Тарантино

Действие фильма развернётся в 1969 году, а главным героем заявлен малоизвестный телевизионный актёр, мечтающий стать звездой. Фоном послужит убийство Шэрон Тейт бандой Чарльза Мэнсона, ознаменовавшее закат эпохи хиппи.

Главную мужскую роль Тарантино хочет доверить Тому Крузу, а Марго Робби он видит в качестве Шэрон Тейт, но оба актёра пока не дали своё согласие. Заявленный ранее Брэд Питт отказался от участия в проекте. Продюсерами заявлены Дэвид Хеймэн, Шэннон Макинтош и Джорджия Касандес.

Съёмки ленты запланированы на лето наступившего года. За производство отвечает Sony Pictures. Мировая премьера намечена на 9 августа 2019-го.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Тарантино надеется на участие Марго Робби в своей новой картине
Объявлена официальная дата релиза нового фильма Квентина Тарантино
Чарльз Мэнсон не станет центральным персонажем нового фильма Квентина Тарантино
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Леонардо ДиКаприоТом КрузБрэд ПиттМарго РоббиКвентин ТарантиноШэрон ТейтДэвид Хеймэн

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Державин
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Державин.
Александр Ведерников
9 января ушёл из жизни оперный певец Александр Ведерников.
Наталья Кромина
5 января ушла из жизни актриса, театральный режиссёр Наталья Кромина.

День рождения >>

Ирина Апексимова
Василий Ванин
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Юрий Дедович
Владимир Костин
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Милош Бикович
Орландо Блум
Патрик Демпси
Эльза Мартинелли
Пенелопа Энн Миллер
Джулиан Моррис
Роберт Стэк
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Бахубали: Рождение легенды
боевик, драма, приключения
Индия, 2017
Кто наш папа, чувак?
комедия
США, 2017
Бойся своих желаний
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Большая игра
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Всё только начинается
боевик, комедия
США, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Последний портрет
биография, драма, комедия
Великобритания, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью