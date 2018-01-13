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«Притяжение» Фёдора Бондарчука выйдет в прокат Великобритании и Ирландии

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13 января 2018
18 января «Притяжение» Фёдора Бондарчука покажут в формате IMAX 3D в более чем 30 кинотеатрах IMAX в Лондоне, Кардиффе, Дублине, Ливерпуле и многих других городах. На следующий день, 19 января, релиз российской фантастической ленты, которая для британской аудитории выйдет на русском языке с английскими субтитрами, продолжится в формате 2D, уточняет пресс-служба кинокомпании Art Pictures Studio.

«Притяжение» Фёдора Бондарчука выйдет в прокат Великобритании и Ирландии

Официальным дистрибьютором фильма на территориях Великобритании и Ирландии выступает компания Bill Mendelez Productions, основанная в Лос-Анжелесе известным аниматором Биллом Менделезом и работающая в индустрии кино, анимационной и телевизионной продукции с 1963 года. «Притяжение» станет первым русским релизом для компании.

«Первое, что впечатлило нас при просмотре трейлера "Притяжения", были потрясающие спецэффекты: интереснейший дизайн космического корабля, детальность и достоверность его крушения, настоящая военная техника и общая зрелищность фильма. Имея личный опыт работы с компьютерной графикой, мы сразу оценили высокое качество визуальных спецэффектов, а наши друзья из этой индустрии в Лондоне только подтвердили это. Особенно поразила всех комбинация бюджета и качества фильма — создание такого высокого уровня блокбастера с таким скромным бюджетом заслуживает серьёзного отдельного изучения и дальнейшего рассуждения для всей индустрии кино. Наша команда считает, что этот фильм заслуживает шанс быть представленным широкой публике. "Притяжение" — это кино для очень разной аудитории с эффектом "Что если…?" и должно сработать как для любителей экшн и спецэффектов, так и для любителей романтики. В целом, фильм содержит очень много важных для размышления моментов, и мы уверены, что после просмотра зритель задумается о том, в каком обществе мы живём и насколько мы принимаем друг друга», — поделился своим мнением о фильме директор компании Bill Mendelez Productions Мирза-Джавед.

«Притяжение» Фёдора Бондарчука выйдет в прокат Великобритании и Ирландии

«Для IMAX крайне важно поддерживать и продвигать фильмы кинематографистов международного уровня. Именно поэтому релиз "Притяжения" Фёдора Бондарчука в IMAX 3D сразу на 32 IMAX-экранах в Великобритании и Ирландии — это потрясающая возможность для зрителей, находящихся вне российского культурного контекста, оценить масштабную фантастическую историю от режиссёра-визионера из России. Фёдор вновь доказывает свой талант рассказывать истории, понятные каждому в любой точке мира», — оценил работу Бондарчука Джон Шрайнер, старший вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса в России, СНГ, Индии, Юго-Восточной Азии и странах Ближнего Востока.

В декабре завершился широкий прокат «Притяжения» в Японии и Мексике, а в ближайшее время ожидается выход картины на территориях Индии, Китая и Бразилии. В июне была объявлена официальная дата премьеры сиквела фильма, который в российский прокат выйдет 26 декабря 2019 года.
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