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Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля»

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13 января 2018
В Москве начались съёмки десятисерийного остросюжетного детектива «Пуля» с Никитой Панфиловым в главной роли.

Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Согласно пресс-службе телеканала НТВ, Панфилов сыграет командира отряда специального назначения ГРУ, майора Кирилла Романова. По сюжету он получает таинственное сообщение от виновника смерти его матери, в котором сообщается, что автор не причастен к её кончине. Кирилл в замешательстве, он решает прервать военный контракт и вернуться в Москву, чтобы встретиться с преступником лично и узнать подробности трагедии, которая произошла больше двадцати лет назад в Сибири, на месте, где собиралась базироваться нефтяная компания. Новые обстоятельства побуждают его провести собственное расследование трагедии. Для этого он устраивается работать в ту самую нефтяную компанию, где узнаёт, что на предприятии происходят странные события. Там же он знакомится с Дашей (Иева Андреевайте), чьи родственники погибли при тех же обстоятельствах, что и мать Кирилла. Романов надеется, что пережитая в детстве драма поспособствуют объединению его и Дашиных усилий в поиске настоящего преступника. Только вот дело оказывается намного запутанней, чем представлялось в начале.

«Первый съёмочный день у меня обычно, как и первый блин, комом. Но сегодня, на удивление, всё прошло неплохо. Конечно, можно и лучше (смеётся). Это я про свою работу говорю, но всё только началось и рядом талантливые люди, с которыми просто приятно работать, а, значит, есть шанс снять хорошее кино», — поделился впечатлением о начале съёмочного процесса Никита Панфилов.

Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В сериале Алексея Быстрицкого также заняты Максим Щёголев, Анатолий Кот, Александр Яцко и другие актёры.
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Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля» фотографии
Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля» фотографии
Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля» фотографии
Никита Панфилов стал майором в сериале «Пуля» фотографии
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