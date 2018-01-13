Сергею Газарову исполнилось 60 лет

Сегодня, 13 января
, отмечает своё 60
-летие популярный советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и театральный деятель Сергей Газаров
.
Сергей Ишханович Газаров
родился 13 января 1958
года в Баку. Его отец был директором конфетной фабрики, а затем — директором винного завода в Баку. Мать была бухгалтером, но по профессии почти не работала. На вступительных экзаменах в ГИТИС, на курс Олега Павловича Табакова
, Сергей с сильным акцентом прочитал отрывок из гоголевской повести «Нос» , но несмотря на это Табаков его принял. После окончании института в 1980 году поступил на службу в «Современник»
. С 1986 по 1991 годы входил в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова
, где в 1991-м поставил спектакль «Ревизор»
, за что получил премию Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В конце девяностых некоторое время проработал главным режиссёром Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна
.
В качестве киноактёра дебютировал в 1980 году, сыграв эпизодическую роль в драме Леонида Марягина «Незваный друг»
. Его первым главным киногероем стал латиноамериканец Рауль Санчес в социально-сатирической драме «Выигрыш одинокого коммерсанта»
, снятой чилийским режиссёром Себастьяном Аларконом
в 1984 году. Всего на счету юбиляра более 100
ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких известных фильмах и сериалах, как «Родня»
, «Вход в лабиринт»
, «Катала»
, «Палач»
, «Такси-блюз»
, «Алиса и букинист»
, «Лимита»
, «Макаров»
, «Next 2»
, «Убойная сила-5»
, «Мой сводный брат Франкенштейн»
, «Турецкий гамбит»
, «Заяц над бездной»
, «Капкан»
, «Журов»
, «Доктор Тырса»
, «Дочь якудзы»
, «Кто я?»
, «На игре 2. Новый уровень»
, «Легенды о Круге»
, «Папаши»
, «Поцелуй сквозь стену»
, «Август. Восьмого»
, «Мамы»
, «Марафон»
, «Шпион»
, «Экипаж»
и многие другие.
В 1989 году дебютировал в качестве режиссёра кино, сняв трагикомическую мелодраму «Крейзи»
. Тогда же поставил совместно с Олегом Табаковым спектакль «Крыша»
. На его счету 11
режиссёрских работ, среди которых экранизация «Ревизора»
, а также сериалы «Империя под ударом»
, «Пятый угол»
, «Тёмная лошадка»
и «Сыщик Путилин»
. В настоящий момент работает над восьмисерийной мелодрамой «Одинокий папаша»
с Игорем Петренко
и Надеждой Михалковой
.
Лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за исполнение роли присяжного заседателя № 7 в фильме Никиты Михалкова «12»
. Был женат на популярной актрисе театра и кино Ирине Метлицкой
, скончавшейся 5 июня 1997
года от лейкемии.
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