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Сергею Газарову исполнилось 60 лет

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Новости кино >>
13 января 2018
Сегодня, 13 января, отмечает своё 60-летие популярный советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и театральный деятель Сергей Газаров.

Сергею Газарову исполнилось 60 лет

Сергей Ишханович Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. Его отец был директором конфетной фабрики, а затем — директором винного завода в Баку. Мать была бухгалтером, но по профессии почти не работала. На вступительных экзаменах в ГИТИС, на курс Олега Павловича Табакова, Сергей с сильным акцентом прочитал отрывок из гоголевской повести «Нос» , но несмотря на это Табаков его принял. После окончании института в 1980 году поступил на службу в «Современник». С 1986 по 1991 годы входил в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991-м поставил спектакль «Ревизор», за что получил премию Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В конце девяностых некоторое время проработал главным режиссёром Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

В качестве киноактёра дебютировал в 1980 году, сыграв эпизодическую роль в драме Леонида Марягина «Незваный друг». Его первым главным киногероем стал латиноамериканец Рауль Санчес в социально-сатирической драме «Выигрыш одинокого коммерсанта», снятой чилийским режиссёром Себастьяном Аларконом в 1984 году. Всего на счету юбиляра более 100 ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких известных фильмах и сериалах, как «Родня», «Вход в лабиринт», «Катала», «Палач», «Такси-блюз», «Алиса и букинист», «Лимита», «Макаров», «Next 2», «Убойная сила-5», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Турецкий гамбит», «Заяц над бездной», «Капкан», «Журов», «Доктор Тырса», «Дочь якудзы», «Кто я?», «На игре 2. Новый уровень», «Легенды о Круге», «Папаши», «Поцелуй сквозь стену», «Август. Восьмого», «Мамы», «Марафон», «Шпион», «Экипаж» и многие другие.

Сергею Газарову исполнилось 60 лет

В 1989 году дебютировал в качестве режиссёра кино, сняв трагикомическую мелодраму «Крейзи». Тогда же поставил совместно с Олегом Табаковым спектакль «Крыша». На его счету 11 режиссёрских работ, среди которых экранизация «Ревизора», а также сериалы «Империя под ударом», «Пятый угол», «Тёмная лошадка» и «Сыщик Путилин». В настоящий момент работает над восьмисерийной мелодрамой «Одинокий папаша» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой.

Лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за исполнение роли присяжного заседателя № 7 в фильме Никиты Михалкова «12». Был женат на популярной актрисе театра и кино Ирине Метлицкой, скончавшейся 5 июня 1997 года от лейкемии.
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12Next 2Август. ВосьмогоАлиса и букинистВход в лабиринтВыигрыш одинокого коммерсантаДоктор ТырсаДочь ЯкудзыЖуровЗаяц над безднойИмперия под ударомКапканКаталаКрейзиКрышаКто я?Легенды о КругеЛимитаМакаровМамыМарафонМой сводный брат ФранкенштейнНа игре 2. Новый уровеньНезваный другОдинокий папашаПалачПапашиПоцелуй сквозь стенуПятый уголРевизорРевизорРодняСыщик ПутилинТакси-блюзТемная лошадкаТурецкий гамбитУбойная сила-5ШпионЭкипаж

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№ 1
Звездочет-Алхимик   13.01.2018 - 14:12
Эх, вот сейчас бы устроить показ его экранизации "Ревизора" по ТВ! читать далее>>
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