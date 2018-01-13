Ирина Купченко проведёт переговоры с террористами

Опубликован первый официальный тизер фильма Алексея Петрухина «Испытание»
, ранее известного под названием «Училка-2: Испытание»
.
Основное действие разворачивается в Доме Культуры «Мир», где должна была пройти премьера музыкального спектакля «Ромео и Джульетта»
. Но приятный вечер обернулся для героев настоящей драмой. Зрители шли на праздник — весёлый, яркий, а оказались в заложниках у террористов. Обычная учительница истории в исполнении Ирины Купченко
решает сама вести диалог с преступниками.
Компанию Купченко составили Андрей Мерзликин
, Анна Чурина
, Елена Захарова
(снималась на девятом месяце беременности), Никита Тарасов
, Михаил Евланов, Иван Кокорин
, Олег Тактаров
, Игорь Жижикин
, Дмитрий Шевченко
, Эдуард Флёров
, Себастьян Сисак
, Ирина Алфёрова
, Сергей Мартынов
, Алиса Гребенщикова
, а также реальные участники трагедии «Норд-Ост»
, которым психологи посоветовали преодолеть страхи прошлого на съёмках фильма с похожей трагической обстановкой.
Картина не является прямым продолжением «Училки»
, вышедшей в 2015 году, но некоторые герои остались прежние.
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