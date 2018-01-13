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Ирина Купченко проведёт переговоры с террористами

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Новости кино >>
13 января 2018
Опубликован первый официальный тизер фильма Алексея Петрухина «Испытание», ранее известного под названием «Училка-2: Испытание».



Основное действие разворачивается в Доме Культуры «Мир», где должна была пройти премьера музыкального спектакля «Ромео и Джульетта». Но приятный вечер обернулся для героев настоящей драмой. Зрители шли на праздник — весёлый, яркий, а оказались в заложниках у террористов. Обычная учительница истории в исполнении Ирины Купченко решает сама вести диалог с преступниками.

Компанию Купченко составили Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова (снималась на девятом месяце беременности), Никита Тарасов, Михаил Евланов, Иван Кокорин, Олег Тактаров, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Эдуард Флёров, Себастьян Сисак, Ирина Алфёрова, Сергей Мартынов, Алиса Гребенщикова, а также реальные участники трагедии «Норд-Ост», которым психологи посоветовали преодолеть страхи прошлого на съёмках фильма с похожей трагической обстановкой.

Картина не является прямым продолжением «Училки», вышедшей в 2015 году, но некоторые герои остались прежние.
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