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Роман «Шантарам» адаптируют для телевидения

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13 января 2018
Anonymous Content и Paramount TV приобрели права на телевизионную адаптацию бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», сообщает Deadline.

Роман «Шантарам» адаптируют для телевидения

Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.

Помимо «Шантарама» студиям достались права «Тень горы», так что и этот роман Робертса когда-нибудь будет экранизирован.

Исполнительными продюсерами будущей экранизации заявлены Андреа Бэррон, Стив Голин и Николь Клеменс.
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