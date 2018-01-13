Роман «Шантарам» адаптируют для телевидения

Anonymous Content и Paramount TV приобрели права на телевизионную адаптацию бестселлера австралийского писателя, сообщает Deadline.Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.Помимо «Шантарама» студиям достались права, так что и этот роман Робертса когда-нибудь будет экранизирован.Исполнительными продюсерами будущей экранизации заявлены