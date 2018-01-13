Роман «Шантарам» адаптируют для телевидения

Anonymous Content и Paramount TV приобрели права на телевизионную адаптацию бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам»
, сообщает Deadline.
Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.
Помимо «Шантарама» студиям достались права «Тень горы»
, так что и этот роман Робертса когда-нибудь будет экранизирован.
Исполнительными продюсерами будущей экранизации заявлены Андреа Бэррон
, Стив Голин
и Николь Клеменс
.
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