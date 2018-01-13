Киану Ривз засветится в спин-оффе «Джона Уика»

Киану Ривз
появится в качестве гостя в одном из эпизодов сериала «Континенталь»
‒ спин-оффа «Джона Уика»
, чьё производство заказал телеканал Starz, уверяет THR.
Зрителям поведают о том, что происходит с работниками сети специальных отелей, которой пользуются только наёмные убийцы. События развернутся в Лос-Анджелесе.
Крис Коллинз
(«Сыны Анархии»
) заявлен шоураннером и сценаристом нового телешоу. Функции исполнительных продюсеров выполнят создатели оригинала: сам Ривз, сценарист Дерек Кольстад
, а также режиссёры Дэвид Лейтч
и Чад Стахелски
, планирующий поставить пилот.
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