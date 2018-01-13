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Киану Ривз засветится в спин-оффе «Джона Уика»

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13 января 2018
Киану Ривз появится в качестве гостя в одном из эпизодов сериала «Континенталь» ‒ спин-оффа «Джона Уика», чьё производство заказал телеканал Starz, уверяет THR.

Киану Ривз засветится в спин-оффе «Джона Уика»

Зрителям поведают о том, что происходит с работниками сети специальных отелей, которой пользуются только наёмные убийцы. События развернутся в Лос-Анджелесе.

Крис Коллинз («Сыны Анархии») заявлен шоураннером и сценаристом нового телешоу. Функции исполнительных продюсеров выполнят создатели оригинала: сам Ривз, сценарист Дерек Кольстад, а также режиссёры Дэвид Лейтч и Чад Стахелски, планирующий поставить пилот.
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