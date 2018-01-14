Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Чедвик Боузман сыграет у режиссёра «Лунного света»

14 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
14 января 2018
Звёздный исполнитель роли Чёрной пантеры в марвеловских кинокомиксах Чедвик Боузман сыграет в предстоящем триллере Барри Дженкинса «Экспатриант» (Expatriate).

Чедвик Боузман сыграет у режиссёра «Лунного света»

Как сообщает издание Indie Wire, новая работа создателя оскароносного «Лунного света» описывается как «международный триллер, закрученный вокруг угона самолёта в 1970-х годах». Боузман лично написал сценарий вместе с Логаном Коулсом.

Следует отметить, что осенью 2017-го Дженкинс приступил к съёмкам адаптации романа Джеймса Болдуина «Если бы Бил-стрит могла говорить» с участием Кики Лэйн, Тайоны Пэррис, Брайана Тири Хенри и Регины Кинг. Лента выйдет в прокат в наступившем году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Все номинанты и победители премии «Оскар»-2017
Режиссер «Лунного света» экранизирует повесть Джеймса Болдуина
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Барри ДженкинсРегина Кинг
фильмы
Лунный свет

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лариса Коршунова
12 января ушла из жизни актриса Лариса Коршунова.
Михаил Державин
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Державин.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Людмила Загорская
Наталья Защипина
Илья Коробко
Анатолий Лобоцкий
Наталья Наум
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Куно Беккер
Фэй Данауэй
ЛЛ Кул Джей
Джорджия Молл
Эмили Уотсон
Карл Уэзерс
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Бахубали: Рождение легенды
боевик, драма, приключения
Индия, 2017
Бойся своих желаний
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Кто наш папа, чувак?
комедия
США, 2017
Большая игра
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью