Чедвик Боузман сыграет у режиссёра «Лунного света»

Звёздный исполнитель роли Чёрной пантеры в марвеловских кинокомиксах Чедвик Боузман
сыграет в предстоящем триллере Барри Дженкинса «Экспатриант»
(Expatriate).
Как сообщает издание Indie Wire, новая работа создателя оскароносного «Лунного света»
описывается как «международный триллер, закрученный вокруг угона самолёта в 1970-х годах»
. Боузман лично написал сценарий вместе с Логаном Коулсом
.
Следует отметить, что осенью 2017-го Дженкинс приступил к съёмкам адаптации романа Джеймса Болдуина «Если бы Бил-стрит могла говорить»
с участием Кики Лэйн
, Тайоны Пэррис
, Брайана Тири Хенри
и Регины Кинг
. Лента выйдет в прокат в наступившем году.
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