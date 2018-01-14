«Шазам» выйдет в 2019 году

Стало известно, когда на большие экраны планеты выйдет экранизация комикса «Шазам»
с Закари Леви
в титульной роли. Согласно изданию Variety, Warner Bros. и DC Entertainment пообещали, что премьера блокбастера состоится 5 апреля 2019
года.
Картина поведает о подростке Билли Бэтсоне (Эшер Энджел
), способном превращаться в могущественного героя Шазама. Актёрский ансамбль состоит из Джека Грейзера
, Грейс Фултон
и Марка Стронга
. Режиссёром ленты числится Дэвид Ф. Сандберг
.
Незадолго до объявления даты релизы сайт Screen Rant озвучил пожелание Леви увидеть в картине камео Чудо-Женщины: «Камео любого персонажа было бы отличным, но искромётная Галь Гадот для меня вне конкуренции. Она невероятно очаровательна, и со стороны кажется очень крутой. Ведь она успела и в израильской армии послужить, и стать матерью. Было бы забавно увидеть, как превратившийся в Шазама 14-летний Билли Бэтсон стоит рядом с этой прекрасной амазонкой и чувствует себя очень неловко. Думаю, получилась бы потрясающая сцена».
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