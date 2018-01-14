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Первый взгляд на второй сезон «Рассказа служанки»

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14 января 2018
Потоковый сервис Hulu опубликовал первые кадры из долгожданного второго сезона популярного «Рассказа служанки», ставшего одним из фаворитов текущего сезона наград. Драма шоураннера Брюса Миллера c Элизабет Мосс в главной роли завоевала премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Выбор критиков», напоминает THR.

Первый взгляд на второй сезон «Рассказа служанки»

Первый взгляд на второй сезон «Рассказа служанки»

Второй сезон сериала MGM Television, основанного на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, будет сосредоточен на беременности Фредовой (Мосс) и её борьбе за освобождение своего будущего ребенка от ужасов Республики Галаад.

Продолжение следует ожидать в апреле наступившего года, но точная дата пока не определена. Известно, что Алексис Бледел вернётся к роли Гленовой и станет одной из регулярных актрис сезона.
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Алексис БледелЭлизабет Мосс
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Рассказ служанки

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№ 1
avorado (Москва)   14.01.2018 - 11:45
А я и не ждал :) ... как-то неинтересно, извините :) читать далее>>
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