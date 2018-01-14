Первый взгляд на второй сезон «Рассказа служанки»

Потоковый сервис Hulu опубликовал первые кадры из долгожданного второго сезона популярного «Рассказа служанки»
, ставшего одним из фаворитов текущего сезона наград. Драма шоураннера Брюса Миллера
c Элизабет Мосс
в главной роли завоевала премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Выбор критиков», напоминает THR.
Второй сезон сериала MGM Television, основанного на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд
, будет сосредоточен на беременности Фредовой (Мосс) и её борьбе за освобождение своего будущего ребенка от ужасов Республики Галаад.
Продолжение следует ожидать в апреле наступившего года, но точная дата пока не определена. Известно, что Алексис Бледел
вернётся к роли Гленовой и станет одной из регулярных актрис сезона.
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