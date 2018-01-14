Вин Дизель может стать «Бладшотом»

Студия Sony, задумавшая экранизировать комикс издательства Valiant «Бладшот»
, ведёт переговоры с Вином Дизелем
, сообщает сайт TheWrap
. Ранее на титульную роль претендовал Джаред Лето
.
В центре событий окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства.
Режиссёром заявлен новичок Дэйв Уилсон
, работавший с Тимом Миллером
на съёмках «Дэдпула»
и приложивший руку к созданию заставок для игр Halo 2
, Mass Effect 2
и BioShock Infinite
. Продюсерская команда состоит из Нила Х. Морица
и Динеша Шамдасани
. Сценарий пишет Эрик Хайссерер
(«Прибытие»
).
Sony помышляет о новой вселенной из пяти фильмов, в которую помимо «Бладшота» войдёт адаптация комикса «Предвестник»
.
обсуждение >>