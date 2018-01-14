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Вин Дизель может стать «Бладшотом»

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Новости кино >>
14 января 2018
Студия Sony, задумавшая экранизировать комикс издательства Valiant «Бладшот», ведёт переговоры с Вином Дизелем, сообщает сайт TheWrap. Ранее на титульную роль претендовал Джаред Лето.

Вин Дизель может стать «Бладшотом»

В центре событий окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства.

Режиссёром заявлен новичок Дэйв Уилсон, работавший с Тимом Миллером на съёмках «Дэдпула» и приложивший руку к созданию заставок для игр Halo 2, Mass Effect 2 и BioShock Infinite. Продюсерская команда состоит из Нила Х. Морица и Динеша Шамдасани. Сценарий пишет Эрик Хайссерер («Прибытие»).

Sony помышляет о новой вселенной из пяти фильмов, в которую помимо «Бладшота» войдёт адаптация комикса «Предвестник».
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