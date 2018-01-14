Джон Малкович вынесет смертный приговор Теду Банди

Джон Малкович
предстанет в качестве судьи Эдварда Коварта в триллере «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный»
, сообщает Deadline.
Нам расскажут про нездоровые отношения маньяка Теда Банди (Зак Эфрон
) с его девушкой Элизабет (Лили Коллинз
). Маньяк славился своей харизмой, привлекательностью и обходительностью с женщинами, а потому он легко находил себе новых жертв. Элизабет долгое время отрицала причастность своего парня к зверским убийствам, но в конце концов именно благодаря ей Банди схватили, после чего — в 1989-м — казнили. Сам бывший офицер полиции Майами Эдвард Коварт, председательствовавший на суде, умер за два года до казни маньяка.
Сценарий фильма написал Майкл Верви
, а поставит его Джо Берлингер
. Съёмки стартуют 18 января
.
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