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Джон Малкович вынесет смертный приговор Теду Банди

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Новости кино >>
14 января 2018
Джон Малкович предстанет в качестве судьи Эдварда Коварта в триллере «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный», сообщает Deadline.

Джон Малкович

Нам расскажут про нездоровые отношения маньяка Теда Банди (Зак Эфрон) с его девушкой Элизабет (Лили Коллинз). Маньяк славился своей харизмой, привлекательностью и обходительностью с женщинами, а потому он легко находил себе новых жертв. Элизабет долгое время отрицала причастность своего парня к зверским убийствам, но в конце концов именно благодаря ей Банди схватили, после чего — в 1989-м — казнили. Сам бывший офицер полиции Майами Эдвард Коварт, председательствовавший на суде, умер за два года до казни маньяка.

Сценарий фильма написал Майкл Верви, а поставит его Джо Берлингер. Съёмки стартуют 18 января.
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