Фильм «Движение вверх» стал новым лидером национального проката

Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх»
с Владимиром Машковым
, стартовавшая в отечественном прокате 28 декабря, заработала за 17
дней 1 миллиард 728 миллионов
рублей, о чём свидетельствуют данные
Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм посмотрело более шести миллионов зрителей. Таким образом, у нас появился новый лидер национального кинопроката.
Предыдущим рекордсменом по сборам в конце 2017 года стал «Последний богатырь»
, собравший 1 млрд 653 млн рублей. До сказки Дмитрия Дьяченко
несколько лет лидировал вышедший в 2013 году «Сталинград» Фёдора Бондарчука
, на чьём счету 1 миллиард 620 миллионов рублей.
Следует отметить, что неделю назад картина Мегердичева
занимала первую строчку бокс-офиса с показателем 1 млрд 37 млн рублей. Наибольшую кассу картина получила 2 января (174 млн рублей), однако на протяжении всей праздничной недели сборы ленты варьировались от 144 до 157 млн рублей. За второй уикенд «Движение вверх» собрал 634 миллиона рублей, что более чем на 500 миллионов больше результата первого уикенда.
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