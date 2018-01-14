Съёмки новых «Ангелов Чарли» начнутся в апреле

Стало известно, когда начнутся съёмки новой версии «Ангелов Чарли»
. Согласно сайту Omega Underground, съёмочный период стартует в Будапеште 18 апреля
.
Главные роли в будущем комедийном боевике могут сыграть Кристен Стюарт
и Лупита Нионго
. Режиссёрское кресло займёт Элизабет Бэнкс
. Над сценарием корпели Карло Бернар
, Даг Миро
и Дэвид Оберн
.
Картина расскажет про агента Со Бэй, которая хочет стать одним из Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан – он похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл, и вместе они спасут всех и вся, включая будущих коллег Бэй.
Перезапуск «Ангелов Чарли» появится на экранах 7 июня 2019
года.
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