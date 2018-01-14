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Съёмки новых «Ангелов Чарли» начнутся в апреле

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14 января 2018
Стало известно, когда начнутся съёмки новой версии «Ангелов Чарли». Согласно сайту Omega Underground, съёмочный период стартует в Будапеште 18 апреля.

Съёмки новых «Ангелов Чарли» начнутся в апреле

Главные роли в будущем комедийном боевике могут сыграть Кристен Стюарт и Лупита Нионго. Режиссёрское кресло займёт Элизабет Бэнкс. Над сценарием корпели Карло Бернар, Даг Миро и Дэвид Оберн.

Картина расскажет про агента Со Бэй, которая хочет стать одним из Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан – он похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл, и вместе они спасут всех и вся, включая будущих коллег Бэй.

Перезапуск «Ангелов Чарли» появится на экранах 7 июня 2019 года.
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