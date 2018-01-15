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Съемки «Мстителей 4» завершены

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15 января 2018
Работа над четвертой частью супергеройского блокбастера «Мстители» перешла в постпродакшн. Это подтвердили режиссёры картины Джо и Энтони Руссо, опубликовав в фото торта по случаю завершения съемок.

Съемки «Мстителей 4» завершены
фото: твиттер братьев Руссо

Как будет называться сиквел, пока что неизвестно.

Главные роли исполнили Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Скарлет Йоханссон , Крис Хемсворт, Джереми Реннер и другие.

Работа над картиной началась в августе 2017 года. Премьера фильма запланирована на 2 мая 2019 года – через год после выхода на экраны третьей части «Мстители: Война бесконечности».
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персоны
Роберт Дауни мл.Скарлетт ЙоханссонБенедикт КамбербэтчДжереми РеннерМарк РуффалоКрис ХемсвортТом ХиддлстонКрис Эванс
фильмы
Мстители: Война бесконечности

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