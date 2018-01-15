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Майкл Джей Фокс станет спецпрокурором США

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15 января 2018
Майкл Джей Фокс присоединился к актерскому составу американского сериала «Преемник». Об этом сообщает издание Deadline.

Актер снимется в пяти эпизодах, где исполнит роль Итана Уэста – адвоката, нанятого офисом президента и в конечном счете назначенного специальным прокурором США. Ему предстоит расследовать предполагаемую утечку секретной информации при экс-президенте.

Майкл Джей Фокс станет спецпрокурором США
фото: Michael J. Fox Foundation

По сюжету картины Фреда Туа и Криса Грисмера неприглядный член правительства Том Киркман (Кифер Сазерленд) после смерти главы государства и его основных преемников наследует место президента США.

Премьера первого сезона состоялась 21 сентября 2016 года. В картине снялись Наташа МакЭлхоун, Мэгги Кью, Италия Риччи, Маккенна Грейс и другие.
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персоны
Маккенна ГрейсМэгги КьюНаташа МакЭлхоунКифер СазерлендМайкл Дж. Фокс

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