Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Артист стал «героем»: Жан Дюжарден в новой французской комедии

15 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
15 января 2018
В фильме от автора оскароносного «Артиста» Лорана Тирара снялись Жан Дюжарден, Мелани Лоран, Ноэми Мерлан, Федор Аткин и другие.



Сюжет картины разворачивается во Франции начала XIX века. Красавца и ловеласа капитана Невиля призывают на фронт. Он оставляет свою возлюбленную, клянясь писать ей ежедневно, но, едва закрыв дверь, забывает о своем обещании. Сердце трепетной Полин разбито, и ее сестра Элизабет принимает решение писать ей письма от имени Невиля. Расписывая невероятные подвиги и героическую смерть капитана, она и не предполагает, что Невиль дезиртиртирует из армии и однажды снова появится у них на пороге.

Премьера комедии состоится 14 февраля 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Фёдор АткинЖан ДюжарденМелани Лорен
фильмы
АртистСердцеед

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Каледин
12 января ушёл из жизни кинооператор Роман Каледин.
Лариса Коршунова
12 января ушла из жизни актриса Лариса Коршунова.
Асия Галеева
11 января ушла из жизни актриса Асия Галеева.
Михаил Державин
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Державин.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Николай Хмелёв (II)
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Ллойд Бриджес
Барбара Вжесиньская
Чэд Лоу
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Бойся своих желаний
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Бахубали: Рождение легенды
боевик, драма, приключения
Индия, 2017
Кто наш папа, чувак?
комедия
США, 2017
Большая игра
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью