Артист стал «героем»: Жан Дюжарден в новой французской комедии

В фильме от автора оскароносного «Артиста
» Лорана Тирара
снялись Жан Дюжарден
, Мелани Лоран
, Ноэми Мерлан
, Федор Аткин
и другие.
Сюжет картины разворачивается во Франции начала XIX века. Красавца и ловеласа капитана Невиля призывают на фронт. Он оставляет свою возлюбленную, клянясь писать ей ежедневно, но, едва закрыв дверь, забывает о своем обещании. Сердце трепетной Полин разбито, и ее сестра Элизабет принимает решение писать ей письма от имени Невиля. Расписывая невероятные подвиги и героическую смерть капитана, она и не предполагает, что Невиль дезиртиртирует из армии и однажды снова появится у них на пороге.
Премьера комедии состоится 14 февраля 2018 года.
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