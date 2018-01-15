Татьяна Маслани vs Мэри Элизабет Уинстэд: кто составит компанию Уиллу Смиту?

Актрисы пробуются на роль Дэнни – коллеги главного героя, которая объединится с ним в борьбе с оппонентом.
фото: Warner Bros.
Режиссерское кресло занял Энг Ли. Съемки картины, которые пройдут в США и Венгрии, планируется начать уже в феврале. Премьера картины намечена на 4 октября 2019 года.
Главный герой фильма – стареющий убийца, который пытается начать новую жизнь, завязав с прошлым, но встречает необычное препятствие в виде собственного клона. Тем временем «близнец» на 25 лет моложе героя и находится на пике своих физических возможностей.
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