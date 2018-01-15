Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Татьяна Маслани vs Мэри Элизабет Уинстэд: кто составит компанию Уиллу Смиту?

15 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
15 января 2018
Татьяна Маслани, Мэри Элизабет Уинстэд и Элизабет Дебики претендуют на роль в картине «Близнец» (Gemini man), главного героя которой сыграет Уилл Смит. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Актрисы пробуются на роль Дэнни – коллеги главного героя, которая объединится с ним в борьбе с оппонентом.

Татьяна Маслани vs Мэри Элизабет Уинстэд: кто составит компанию Уиллу Смиту?
фото: Warner Bros.

Режиссерское кресло занял Энг Ли. Съемки картины, которые пройдут в США и Венгрии, планируется начать уже в феврале. Премьера картины намечена на 4 октября 2019 года.

Главный герой фильма – стареющий убийца, который пытается начать новую жизнь, завязав с прошлым, но встречает необычное препятствие в виде собственного клона. Тем временем «близнец» на 25 лет моложе героя и находится на пике своих физических возможностей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Элизабет ДебикиЭнг ЛиТатьяна МасланиУилл СмитМэри Элизабет Уинстэд

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Каледин
12 января ушёл из жизни кинооператор Роман Каледин.
Лариса Коршунова
12 января ушла из жизни актриса Лариса Коршунова.
Асия Галеева
11 января ушла из жизни актриса Асия Галеева.
Михаил Державин
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Державин.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Николай Хмелёв (II)
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Ллойд Бриджес
Барбара Вжесиньская
Чэд Лоу
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Бойся своих желаний
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Бахубали: Рождение легенды
боевик, драма, приключения
Индия, 2017
Кто наш папа, чувак?
комедия
США, 2017
Большая игра
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью