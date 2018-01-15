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«Кинотавр» будет представлен за Полярным кругом

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Новости кино >>
15 января 2018
На открывающемся сегодня международном кинофестивале в норвежском Тромсё – самом крупном смотре за Полярным кругом – будут представлены картины из конкурса российского фестиваля «Кинотавр»-2017, а также ретроспектива, собранная киноведом Сергеем Лаврентьевым. Об этом Кино-театр.ру рассказала программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.

«Кинотавр» будет представлен за Полярным кругом
фото: кинофестиваль в Тромсё

В конкурсе фестиваля, в частности, будет показана «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, отмеченная призом жюри Каннского кинофестиваля и номинированная на премию «Золотой глобус». Кстати, в 2012-м году фильм «Елена» получал в Тромсё главный приз. В секции «Восточные горизонты» покажут ленту Виталия Суслина «Голова. Два уха», получившую на «Кинотавре» приз за лучший сценарий. В программе полуночных показов зрители фестиваля в Тромсё смогут оценить фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Специальным событием смотра также станет показ немого советского фильма 1928 года режиссера Олега Фрелиха «Проститутка». Лента будет показана в сопровождении сочиненного в Норвегии нового саундтрека, исполненного российскими и норвежскими музыкантами.

Киновед Сергей Лаврентьев покажет в Тромсё ретроспективу советских и восточноевропейских фильмов «Мюзикл под красным знаменем», которая была представлена на фестивале «Кинотавр» в 2000-м году. Гости и участники фестиваля в Тромсё смогут увидеть «Белый рояль» Мукадаса Махмудова, «Песни моря» Франчиска Мунтяну (копродукция СССР и Румынии) и польского «Самозванца с гитарой» Ежи Пассендорфера.

«Кинотавр» будет представлен за Полярным кругом

«В шестидесятые-семидесятые годы картины этой ретроспективы с невероятным успехом шли на советских экранах, имели фантастические по сегодняшним меркам тиражи – под тысячу копий. А песни, звучавшие с экрана, становились шлягерами, как только фильмы появлялись в кинотеатрах», – в своем предисловии для каталога фестиваля в Тромсё отмечает Сергей Лаврентьев.

Смотр в Тромсё пройдет с 15 по 21 января.
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персоны
Ситора АлиеваФёдор БондарчукАндрей ЗвягинцевСергей ЛаврентьевМукадас МахмудовФранчиск МунтянуЕжи ПассендорферОлег (Осип) Фрелих
фильмы
Белый рояльГолова. Два ухаЕленаНелюбовьПесни моряПритяжениеПроституткаСамозванец с гитарой

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