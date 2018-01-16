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Хелена Бонем Картер станет британской принцессой

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Новости кино >>
16 января 2018
Актриса Ванесса Кирби фактически подтвердила, что в новом сезоне сериала «Корона» роль принцессы Маргарет исполнит Хелена Бонем Картер.

Кирби, сыгравшая сестру королевы в первом и втором сезоне сериала, разместила фото вместе с Картер в своем Инстаграмме с подписью «Почтена».

Хелена Бонем Картер станет британской принцессой
фото: vanessa__kirby

Ранее стало известно, что в новых сезонах картины актерский состав во многом сменится. Так, королеву Елизавету, роль которой принесла известность Клэр Фой, сыграет Оливия Колмэн.

Сериал рассказывает о жизни Елизаветы II со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире - Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10 – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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