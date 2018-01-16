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Впервые за 35 лет: в Саудовской Аравии прошел публичный кинопоказ

Минкульт РФ подал иск на 133 миллиона рублей в рамках дела «Седьмой студии»

Разыгрываем 10 пар билетов на премьеру фильма «Британец в Крыму»

«Вратарь галактики»: судьба планеты в руках Михаила Ефремова и Евгения Романцова

Как снимали псевдоисторический экшн в Крыму

Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

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