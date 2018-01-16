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«Вратарь галактики»: судьба планеты в руках Михаила Ефремова и Евгения Романцова

16 января
2018 год
январь 2018
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16 января 2018
В фантастическом фильме Джаника Файзиева снялись Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Михаил Ефремов, Елена Яковлева и другие.

«Для того, чтобы реализовать наши грандиозные планы мы собрали, пожалуй, лучшую команду художников, каскадеров и специалистов по компьютерной графике, – отметил режиссер. – Наша цель – создать мощный аттракцион, в который зритель погрузится с головой и захочет стать частью этого яркого мира».



По сюжету в результате Галактической войны, произошедшей рядом с нашей планетой, уничтожена Луна, а полюса Земли смещены. Над Москвой навис громадный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол. Судьба планеты в руках участников: будущее зависит от результата игры.

Премьера «Вратаря галактики» запланирована на январь 2019 года.
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персоны
Виктория АгалаковаМихаил ЕфремовЕвгений РоманцовДжаник ФайзиевЕлена Яковлева
фильмы
Вратарь Галактики

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