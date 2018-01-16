Ретроспектива Вячеслава Тихонова в «Москино»

Сеть кинотеатров «Москино» с 8 по 12 февраля проведет показы фильмов, роли в которых исполнил Вячеслав Тихонов
.
В программу показов, посвященную 90-летию со дня рождения актера, вошли картины «Мичман Панин
», «Дело было в Пенькове
», «Доживем до понедельника
», «Семейное счастье
», «Карусель
».
Также зрители смогут увидеть фильмы «Егор Булычев и другие
», «На семи ветрах
», «Они сражались за Родину
» и «Война и Мир
» Сергея Бондарчука
.
Зарегистрироваться на сеансы можно по ссылке
.
Вячеслав Тихонов признан заслуженным артистом РСФСР, удостоен Ленинской премии, ордена «За заслуги перед Отечеством», приза Президента РФ на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи и других наград. Дебют Тихонова состоялся еще во время учебы во ВГИКЕ, в фильме Сергея Герасимова
«Молодая гвардия
», однако настоящую известноть ему принесла роль разведчика Исаева-Штирлица в 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой
«Семнадцать мгновений весны
».
обсуждение >>