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Ретроспектива Вячеслава Тихонова в «Москино»

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Новости кино >>
16 января 2018
Сеть кинотеатров «Москино» с 8 по 12 февраля проведет показы фильмов, роли в которых исполнил Вячеслав Тихонов.

В программу показов, посвященную 90-летию со дня рождения актера, вошли картины «Мичман Панин», «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», «Семейное счастье», «Карусель».

Ретроспектива Вячеслава Тихонова в «Москино»

Также зрители смогут увидеть фильмы «Егор Булычев и другие», «На семи ветрах», «Они сражались за Родину» и «Война и Мир» Сергея Бондарчука.

Зарегистрироваться на сеансы можно по ссылке.

Вячеслав Тихонов признан заслуженным артистом РСФСР, удостоен Ленинской премии, ордена «За заслуги перед Отечеством», приза Президента РФ на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи и других наград. Дебют Тихонова состоялся еще во время учебы во ВГИКЕ, в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», однако настоящую известноть ему принесла роль разведчика Исаева-Штирлица в 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
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персоны
Сергей БондарчукСергей ГерасимовТатьяна ЛиозноваВячеслав Тихонов
фильмы
Война и мирДело было в ПеньковеДоживем до понедельникаМичман ПанинМолодая гвардияНа семи ветрахОни сражались за РодинуСемейное счастье (киноальманах)Семнадцать мгновений весны

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