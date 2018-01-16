Впервые за 35 лет: в Саудовской Аравии прошел публичный кинопоказ

«Эмоджи фильм
» стал первой картиной, которую продемонстрировали на широком экране в Саудовской Аравии после снятия запрета на кинотеатры, действовавшего в стране более 35 лет.
Как сообщает ТАСС
, показ состоялся в рамках Фестиваля анимационных фильмов, который проходит в городе Джидда на побережье Красного моря. Для этого был организован специальный временный кинотеатр.
Демонстрация фильмов была запрещена в Саудовской Аравии еще с 80-х годов под давлением религиозных священнослужителей, по мнению которых, публичные собрания и развлекательные мероприятия являются пороком.
В декабре 2017 года власти анонсировали открытие первых кинотеатров уже к марту 2018 года. Запланировано создать 300 кинотеатров на 2 тыс. залов.
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