Первый фестиваль молодого европейского кино пройдет в Москве

Фестиваль молодого европейского кино «Горизонты
» пройдет с 25 по 29 января в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Также фильмы-участники программы покажут в «Ельцин-центре» с 19 по 21 января.
В рамках программы будут продемонстрированы лучшие дебюты ведущих кинофестивалей Европы.
В течение пяти дней покажут семь фильмов, завоевавших награды на Каннском, Венецианском, Берлинском, Гетеборгском фестивалях. Зрителям предлагают насладиться картинами «Опекунство
» Ксавье Леграна, «Дочь
» Мача Шинински, «Лето 1993-го
» Карла Симона Пипо, «Лесной принц
» Кубы Чекая, «Молодая женщина
» Леонор Серай, «Невозможная картина
» Сандры Воллнер и «Поцелуи бабочек
» Рафаэль Капелински.
Приобрести билеты можно по ссылке
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