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Первый фестиваль молодого европейского кино пройдет в Москве

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17 января 2018
Фестиваль молодого европейского кино «Горизонты» пройдет с 25 по 29 января в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Также фильмы-участники программы покажут в «Ельцин-центре» с 19 по 21 января.

В рамках программы будут продемонстрированы лучшие дебюты ведущих кинофестивалей Европы.

Первый фестиваль молодого европейского кино пройдет в Москве

В течение пяти дней покажут семь фильмов, завоевавших награды на Каннском, Венецианском, Берлинском, Гетеборгском фестивалях. Зрителям предлагают насладиться картинами «Опекунство» Ксавье Леграна, «Дочь» Мача Шинински, «Лето 1993-го» Карла Симона Пипо, «Лесной принц» Кубы Чекая, «Молодая женщина» Леонор Серай, «Невозможная картина» Сандры Воллнер и «Поцелуи бабочек» Рафаэль Капелински.

Приобрести билеты можно по ссылке.
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Первый фестиваль молодого европейского кино пройдет в Москве фотографии
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