«Пианистка» Михаэля Ханеке возвращается в прокат

ревью

Страх никогда не меняется

Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть

Пять фильмов российского производства попали в программу международного кинофестиваля.

Картины Алексея Федорченко и Андрея Звягинцева покажут в Гётеборге

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«Их постоянно насилуют»: Кира Найтли объяснила, почему ей не нравится играть современных женщин

Актриса о работе с Харви Вайнштейном, своей застенчивости и о будущем своего ребенка