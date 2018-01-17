«Пианистка» Михаэля Ханеке возвращается в прокат

Кинокомпания Russian World Vision снова выпускает в ограниченный прокат самый титулованный фильм Михаэля Ханеке «Пианистка».
Картину, завоевавшую в 2001 году сразу три награды на Каннском кинофестивале, с 18 января будут показывать в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых регионов России – всего порядка 30 площадок.
По сюжету главная героиня Эрика – женщина средних лет, вполне состоявшаяся в карьере – любит Шуберта и преподает музыку в Венской консерватории. Каждый день после работы она возвращается домой, где ее ждет мать, которая до сих пор пытается держать в руках жизнь дочери. Но у Эрики есть свои секреты: за маской добропорядочности прячется женщина, которая заходит в специальные кабинки порномагазина, чтобы почувствовать запах мужчины, подглядывает за подростками, занимающимися сексом в машине... Не имея собственной интимной жизни, она одалживает ее у других. Но однажды появляется шанс все изменить – в Эрику влюбляется юноша, красивый и талантливый, забросивший учебу на инженера и увлекшийся музыкой. Он искренне предлагает ей любовь. Но сможет ли она ее принять?
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