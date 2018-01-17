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Назначен новый директор Департамента кинематографии Минкультуры РФ

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17 января 2018
Ольга Любимова возглавит Департамент кинематографии Министерства культуры РФ. Об этом Кино-театр.ру сообщил источник в ведомстве.

Любимова, ранее уже работавшая советником при департаменте, сменит на посту Вячеслава Тельнова, который недавно был назначен главой Госфильмфонда.

Назначен новый директор Департамента кинематографии Минкультуры РФ
фото: Правмир

Любимова окончила факультет журналистики МГУ, а также факультет театральной журналистики ГИТИС. Она известна по программам «Русский взгляд», «Православный календарь», «Регион», где выступила в качестве продюсера и шеф-редактора. Любимова также работала корреспондентом «3 канала» и ведущей ток-шоу «Горожанка», позже стала руководителем итоговой программы «Контекст» на канале «Культура».
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