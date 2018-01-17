Картины Алексея Федорченко и Андрея Звягинцева покажут в Гётеборге

Картины «Салют-7» Клима Шипенко и «Брекзитания» Тимоти Келли (совместное производство с Великобританией) также стали участниками фестиваля.
При этом создатели «Войны Анны», рассказывающей историю 6-летней еврейской девочки во время Холокоста, до сих пор ведут сбор средств на завершение работы над фильмом. Краудфандинговая кампания завершится 25 января.
Фестиваль в Гётеборге проводится ежегодно с 1979 года. На сегодняшний день он считается самым крупным в Скандинавии. В 2018 году фестиваль откроется 26 января и продлится до 5 февраля.
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