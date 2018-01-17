Министерство культуры РФ перенесло прокат «Приключений Паддингтона 2»

Министерство культуры РФ за день до выхода в прокат фильма «Приключения Паддингтона 2»
направило кинопрокатной компании «Вольга» письмо, в котором сообщается, что выход на экраны этой семейной ленты может состояться не ранее 1 февраля. Копия письма имеется в распоряжении Кино-театр.ру
Причиной переноса, как сказано в документе, стало совпадение даты проката «Паддингтона» с иным фильмом, прокатное удостоверение на который уже выдано. О какой ленте идет речь, в письме не сообщается. Однако информация о текущем прокате дает предположение, что перенос второго «Паддингтона» связан с выходом российской картины «Скиф»
. Также на дату 18 января запланирован ограниченный прокат фильмов «Карп отмороженный»
и «Мешок без дна»
. Кроме того, все еще продолжается показ отечественной спортивной драмы «Движение вверх»
, уже завоевавшей титул самого кассового российского фильма в истории новейшего проката. После новости про перенос «Паддингтона» на сайте для кинотеатров Cinemaplex
появился скриншот письма от прокатчика спортивной драмы – компании ЦПШ – с предложением расширить количество сеансов для «Движения вверх».
В письме «Вольге» за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина сказано, что ближайшей датой показа фильма «Приключение Паддингтона-2» является 1 февраля. На эту дату Минкультуры и выдало ленте вместе с данным письмом прокатное удостоверение (датированное при этом еще 29 декабря). При этом предпродажи билетов на «Приключения Паддингтона-2», по данным ЕАИС, на сегодняшний день составляют 756 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что с 25 января на 1 февраля был перенесен еще один зарубежный релиз – фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»
. При этом 25 января в прокат должная выйти российская комедия «Zомбоящик»
, а 1 февраля – триллер «Селфи»
.
Кино-театр.ру запросил комментарий Министерства культуры РФ.
обсуждение >>