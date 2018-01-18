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Дмитрий Паламарчук пишет «Последнюю статью журналиста»

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18 января 2018
Премьера сериала «Последняя статья журналиста» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли состоится на телеканале НТВ 22 января.

«Меня в сценарии больше всего заинтересовала сложность роли. Перспектива сыграть героя, проходящего через огромное количество, как физических, так и духовных испытаний, пугала меня, и одновременно привлекала, – цитирует Паламарчука пресс-служба канала. – Много сцен происходило в карцере. А это значит: четыре стены, камера и я. Я просил нашего режиссёра помогать мне всеми возможными способами, но сами понимаете, в таком узком пространстве не разойдёшься, так что приходилось придумывать каждую сцену подробнейшим образом. Не буду скрывать, в какой-то момент я думал о том, чтобы отказаться от роли. Но в конце концов решил принять этот вызов».

Дмитрий Паламарчук пишет «Последнюю статью журналиста»
фото: пресс-служба НТВ

В картине Виктора Татарского роли также исполнили Агния Дитковските, Александр Лыков, Владимир Стержаков, Иван Бровин и другие.

По сюжету, воспользовавшись гласностью в эпоху большой перестройки, главный герой – молодой корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев – начинает заниматься журналистскими расследованиями. Вместе со своими друзьями и коллегами он разоблачает и снимает с должности нескольких влиятельных людей. Когда в городе зверски убивают двух девушек, Верховцев не может остаться в стороне. Для сбора улик журналист вместе с друзьями-сотрудниками секретных служб разрабатывает специальный план. Олег садится в камеру для выяснения подробностей дела, а когда задача будет выполнена, его должны вытащить коллеги. Но первоначальный замысел рушится: напарники неожиданно погибают в автокатастрофе, а недоброжелатели подтасовывают факты против него. Теперь Верховцеву грозят реальные 15 лет лишения свободы. В его невиновность не верит даже любимая жена Полина. И только мысли о мести помогают герою жить...
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