Премьера триллера «Лапси» состоится 9 февраля

«Для меня это история о большой любви, которую однажды потеряли двое, сбившись с пути из-за своего эго: обиды и нежелание уступать разворачивают их в разные стороны. Судьба даёт шанс вернуть любовь, но для этого им предстоит пройти через серьезные испытания, — считает режиссер. — Это серьезная психологическая драма о человеческих взаимоотношениях на пути к настоящей любви. Чем больше любовь, тем страшнее испытания».
По сюжету в карельской деревне обнаружен штамм нетипичного для местности заболевания — лихорадки Западного Нила. Руководитель НИИ Вирусологии отправляет на разведку эпидемиологов-вирусологов Веру Бойко и Николая Романова. Их связывает непростое прошлое, и соглашаются на совместную командировку они с трудом. В поисках источника вируса Вера и Николай обнаруживают у себя симптомы смертельно опасной болезни. Когда на странном острове Сариола она вдруг отступает, трудности только начинаются. Учёным предстоит разгадать тайну этого места, постичь непростые правила выживания среди его жителей, разобраться в своих отношениях, которые закончились много лет назад, и найти способ вернуться домой, ведь если герои пытаются сбежать, симптомы лихорадки возвращаются.
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