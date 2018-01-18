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Владельцы кинотеатров обвинили Мединского в цензуре и экономическом ущербе отрасли

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Новости кино >>
18 января 2018
Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала решение Минкульта РФ перенести премьеру «Приключений Паддингтона 2» в преддверии проката и обвинила главу ведомства Владимира Мединского в введении цензуры в отрасли.

«Мы считаем, что Ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры… Сегодня с уверенностью можно заявить, что Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино», – говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на страничке в «Фейсбуке».

Владельцы кинотеатров обвинили Мединского в цензуре и экономическом ущербе отрасли
фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA

В организации считают недопустимым действия ведомства и отмечают, что подобное вмешательство в деятельность отрасли уже имело место при выходе в прокат таких фильмов, как «Время первых» и «Салют-7», когда отодвигались премьеры популярных зарубежных фильмов. По мнению членов ассоциации, решения минкульта наносят экономический вред киноиндустрии.

«Мы уверены, что если бы отрасль развивалась самостоятельно, без вмешательства Министерства в расписание дат выпуска фильмов в кинотеатрах, без вмешательства в политику установления кинотеатрами того или иного количества сеансов и т.д., то результаты проката российских фильмов были бы значительно выше», – отметили в организации.

Глава ведомства в свою очередь призвал ассоциацию оперировать конкретными цифрами, а не абстрактными заявлениями о вмешательстве в работу. Мединский подчеркнул: киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 миллиардов рублей, в то время как производство кино увеличилось на 120%.

«Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», – цитирует Мединского агентство РИА Новости.
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А зори здесь тихие...Время первыхПриключения Паддингтона 2Салют-7

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№ 3
Падпараджа (Москва)   18.01.2018 - 21:28
Утигосьпади, какая сердитая ассоциация! А что же эта ассоциация не разговаривает так-же сердито со своими банками, или с арендодателями-ТРК, построенными тоже полностью на заёмный капитал? Ассоциация... читать далее>>
№ 2
Зажигалочка (Лучший город Земли)   18.01.2018 - 21:02
"Сегодня с уверенностью можно заявить, что Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино» Вам бы, господа владельцы кинотеатров, поучиться... читать далее>>
№ 1
нвч по-прежнему (Красноярск)   18.01.2018 - 17:06
В данном случае министр прав, и цифры говорят лучше всяких слов. Относительно советских времен применительно к кино: это были не самые плохие времена. Во всяком случае все фильмы, которыми мы сейчас... читать далее>>
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