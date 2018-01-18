Владельцы кинотеатров обвинили Мединского в цензуре и экономическом ущербе отрасли

Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала решение Минкульта РФ перенести премьеру «Приключений Паддингтона 2» в преддверии проката и обвинила главу ведомства Владимира Мединского в введении цензуры в отрасли.
«Мы считаем, что Ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры… Сегодня с уверенностью можно заявить, что Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино», – говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на страничке в «Фейсбуке».
фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA
В организации считают недопустимым действия ведомства и отмечают, что подобное вмешательство в деятельность отрасли уже имело место при выходе в прокат таких фильмов, как «Время первых» и «Салют-7», когда отодвигались премьеры популярных зарубежных фильмов. По мнению членов ассоциации, решения минкульта наносят экономический вред киноиндустрии.
«Мы уверены, что если бы отрасль развивалась самостоятельно, без вмешательства Министерства в расписание дат выпуска фильмов в кинотеатрах, без вмешательства в политику установления кинотеатрами того или иного количества сеансов и т.д., то результаты проката российских фильмов были бы значительно выше», – отметили в организации.
Глава ведомства в свою очередь призвал ассоциацию оперировать конкретными цифрами, а не абстрактными заявлениями о вмешательстве в работу. Мединский подчеркнул: киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 миллиардов рублей, в то время как производство кино увеличилось на 120%.
«Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», – цитирует Мединского агентство РИА Новости.
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