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«За гранью реальности»: никто не верит, что такое возможно

18 января
2018 год
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18 января 2018
В картине Александра Богуславского снялись Милош Бикович, Любовь Аксёнова, Антонио Бандерас, Юрий Чурсин, Евгений Стычкин и другие.



По сюжету Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, герою придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

Премьера фильма запланирована на 1 марта 2018 года.
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персоны
Любовь АксёноваАнтонио БандерасМилош БиковичАлександр БогуславскийЕвгений СтычкинЮрий Чурсин

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