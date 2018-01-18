«За гранью реальности»: никто не верит, что такое возможно

В картине Александра Богуславского
снялись Милош Бикович
, Любовь Аксёнова
, Антонио Бандерас
, Юрий Чурсин
, Евгений Стычкин
и другие.
По сюжету Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, герою придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
Премьера фильма запланирована на 1 марта 2018 года.
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