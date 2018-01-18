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Спецпоказ «SOS Матросу» и We Are X пройдет в «Октябре» 29 января

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18 января 2018
29 января в киноцентре «Октябрь» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу» и We Are X. Фильмы представят Илья Лагутенко и Хаяси Йошики.

Картины — это откровенные портреты групп «Мумий Тролль» и X Japan, изменивших музыкальную индустрию в родных странах.

Спецпоказ «SOS Матросу» и We Are X пройдет в «Октябре» 29 января
фото: официальный сайт группы «Мумий Тролль»

Идея создания фильма «SOS Матросу» принадлежит Лагутенко, решившему в рамках мокьюментари запечатлеть на камеру процесс записи нового альбома под парусами барка «Седов». По сюжету «Мумий Тролль» отправляется в морское путешествие из порта Владивостока в поисках мировой славы. Группа сознательно отказывается от подобающего рок-звездам образа жизни, получая вместо него приключения, в которых не только рождается музыка, но и происходит эволюция всего коллектива.

Фильм We Are X рассказывает о X Japan — японской рок-группе, снискавшей известность благодаря уникальному стилю visual kei. Режиссер картины Стивен Кияк — автор таких документальных хитов, как «Синемания», «Rolling Stones в изгнании» и «Жако». В январе 2016 года фильм участвовал в документальной программе международного фестиваля «Сандэнс», где был награжден за лучший монтаж.

Приобрести билеты на спецпоказ в «Октябре» можно по ссылке. Прокат картин в других кинотеатрах сети «КАРО» запланирован на 16-17 февраля.
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