«Бегущий в лабиринте» все-таки выйдет в российский прокат 25 января

Финальная часть фантастической франшизы «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»
все-таки выйдет в российский прокат 25 января. Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Двадцатый век Фокс СНГ» (прокатчика ленты), Министерство культуры РФ выдало фильму прокатное удостоверение с соответствующей датой.
Картине присвоен возрастной рейтинг 16+.
Ранее было объявлено о том, что картина переносится на 1 февраля. Это произошло до того, как на эту же дату Минкультуры передвинуло релиз
семейного фильма «Приключения Паддингтона 2»
, что вызвало бурную реакцию
со стороны киносообщества. Какой именно фильм стал причиной очередных передвижек в графике релизов по-прежнему не известно.
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