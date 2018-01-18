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«Бегущий в лабиринте» все-таки выйдет в российский прокат 25 января

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18 января 2018
Финальная часть фантастической франшизы «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» все-таки выйдет в российский прокат 25 января. Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Двадцатый век Фокс СНГ» (прокатчика ленты), Министерство культуры РФ выдало фильму прокатное удостоверение с соответствующей датой.

«Бегущий в лабиринте» все-таки выйдет в российский прокат 25 января

Картине присвоен возрастной рейтинг 16+.

Ранее было объявлено о том, что картина переносится на 1 февраля. Это произошло до того, как на эту же дату Минкультуры передвинуло релиз семейного фильма «Приключения Паддингтона 2», что вызвало бурную реакцию со стороны киносообщества. Какой именно фильм стал причиной очередных передвижек в графике релизов по-прежнему не известно.
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смертиПриключения Паддингтона 2

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