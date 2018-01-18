Продюсеры фильма «Селфи» поддержали Мединского

Продюсеры сразу трех готовящихся к выходу в прокат отечественных картин Федор Бондарчук
, Дмитрий Рудовский
и Петр Ануров
написали открытое письмо на имя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в котором выразили решительную поддержку позиции Министерства культуры РФ и лично Владимира Мединского по защите интересов отечественного кинематографа. Полный текст заявления приводит «Российская газета»
.
Бондарчук и Рудовский являются продюсерами фильмов «Селфи»
(дата релиза – 1 февраля) и «Лед»
(14 февраля), Петр Ануров, кроме «Селфи» продюсировал еще и спортивную драму «Тренер»
(19 апреля). Однако на своей странице в Facebook Ануров написал, что никакого обращения не подписывал. Кроме них подписантами также значатся глава кинокомпании «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов (дистрибьютор американской картины «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»
, которой сегодня было выдано
прокатное удостоверение на 25 января) и писатель Юрий Поляков
. Поводом для письма, очевидно, стала ситуация с переносом релиза
фильма «Приключения Паддингтона 2»
.
В письме отмечается, что «в последнее время Минкультуры достигло впечатляющих результатов в развитии отрасли». Ведомство при этом «активно использует для поддержки отечественных фильмов "раздвижку релизов" – под наши премьеры выбираются самые лучшие даты, иностранные конкуренты сдвигаются (ни в коем случае не запрещаются!)»
. По мнению подписантов, именно эта мера помогла фильмам «Последний богатырь»
и «Движение вверх»
«достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей». Хотя в письме отмечается, что «и сами фильмы – отличные».
Как сказано в обращении, «заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур – о "грубом вмешательстве в деятельность" – означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей»
.
«Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег»
, – уверены авторы письма.
В то время, как, по их мнению, Министерство культуры РФ «защищает интересы государства».
«Когда сборы российских фильмов растут, государство получает назад возвратные средства, получает больше налогов и сборов, более мощные финансовые потоки позволяют отечественному кинематографу развиваться. У нас снова появилась надежда на полномасштабное возрождение нашего кино. Кроме этого важна и патриотическая, идейная составляющая – наши люди смотрят наши фильмы, и это правильно»
, – говорится в тексте.
Авторы обращения уверены, что «если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, "Последний богатырь" или "Движение вверх" запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и зрителям не будет».
«И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат»
, – заключают продюсеры.
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