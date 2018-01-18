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Продюсеры фильма «Селфи» поддержали Мединского

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Новости кино >>
18 января 2018
Продюсеры сразу трех готовящихся к выходу в прокат отечественных картин Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Петр Ануров написали открытое письмо на имя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в котором выразили решительную поддержку позиции Министерства культуры РФ и лично Владимира Мединского по защите интересов отечественного кинематографа. Полный текст заявления приводит «Российская газета».

Продюсеры фильма «Селфи» поддержали Мединского

Бондарчук и Рудовский являются продюсерами фильмов «Селфи» (дата релиза – 1 февраля) и «Лед» (14 февраля), Петр Ануров, кроме «Селфи» продюсировал еще и спортивную драму «Тренер» (19 апреля). Однако на своей странице в Facebook Ануров написал, что никакого обращения не подписывал. Кроме них подписантами также значатся глава кинокомпании «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов (дистрибьютор американской картины «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», которой сегодня было выдано прокатное удостоверение на 25 января) и писатель Юрий Поляков. Поводом для письма, очевидно, стала ситуация с переносом релиза фильма «Приключения Паддингтона 2».

В письме отмечается, что «в последнее время Минкультуры достигло впечатляющих результатов в развитии отрасли». Ведомство при этом «активно использует для поддержки отечественных фильмов "раздвижку релизов" – под наши премьеры выбираются самые лучшие даты, иностранные конкуренты сдвигаются (ни в коем случае не запрещаются!)». По мнению подписантов, именно эта мера помогла фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх» «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей». Хотя в письме отмечается, что «и сами фильмы – отличные».

Как сказано в обращении, «заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур – о "грубом вмешательстве в деятельность" – означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей».

«Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег», – уверены авторы письма.

В то время, как, по их мнению, Министерство культуры РФ «защищает интересы государства».

«Когда сборы российских фильмов растут, государство получает назад возвратные средства, получает больше налогов и сборов, более мощные финансовые потоки позволяют отечественному кинематографу развиваться. У нас снова появилась надежда на полномасштабное возрождение нашего кино. Кроме этого важна и патриотическая, идейная составляющая – наши люди смотрят наши фильмы, и это правильно», – говорится в тексте.

Авторы обращения уверены, что «если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, "Последний богатырь" или "Движение вверх" запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и зрителям не будет».

«И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат», – заключают продюсеры.
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Киноиндустрия
персоны
Петр АнуровФёдор БондарчукЮрий ПоляковДмитрий Рудовский
фильмы
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смертиДвижение вверхЛёдПоследний богатырьПриключения Паддингтона 2СелфиТренер

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