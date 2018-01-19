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За постановку «Флэшпойнта» возьмутся сценаристы «Человека-паука»

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Новости кино >>
19 января 2018
Найдены режиссёры для сольной ленты о Флэше.

Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли

Согласно Variety, Warner Bros. доверит постановку «Флэшпойнта» авторам сценария к марвеловскому кинокомиксу «Человек-паук: Возвращение домой» Джонатану Голдштейну и Джону Фрэнсису Дейли. Они поделят между собой режиссёрское кресло, на которое претендовал Бен Аффлек, пока не отказался.

Изначальный вариант сценария будущей картины переписал Джоби Харолд («Меч короля Артура»), привнеся в сюжет элементы комедии с прицелом на режиссёров, привыкших работать в этом жанре, каковыми и являются Голдштейн и Дейли.

Флэша (он же Барри Аллен) сыграет Эзра Миллер, впервые появившийся в этой роли в «Лиге справедливости». Галь Гадот вернётся к образу Чудо-женщины, а Рэй Фишер станет Киборгом. Помимо них в актёрском составе также числятся Кирси Клемонс (сыграет возлюбленную главного героя Айрис Уэст), Билли Крадап (отец Аллена) и Джеффри Дин Морган (предстанет в качестве отца Брюса Уэйна).
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