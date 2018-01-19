За постановку «Флэшпойнта» возьмутся сценаристы «Человека-паука»

Найдены режиссёры для сольной ленты о Флэше.
Согласно Variety, Warner Bros. доверит постановку «Флэшпойнта»
авторам сценария к марвеловскому кинокомиксу «Человек-паук: Возвращение домой» Джонатану Голдштейну
и Джону Фрэнсису Дейли
. Они поделят между собой режиссёрское кресло, на которое претендовал Бен Аффлек
, пока не отказался.
Изначальный вариант сценария будущей картины переписал Джоби Харолд
(«Меч короля Артура»
), привнеся в сюжет элементы комедии с прицелом на режиссёров, привыкших работать в этом жанре, каковыми и являются Голдштейн и Дейли.
Флэша (он же Барри Аллен) сыграет Эзра Миллер
, впервые появившийся в этой роли в «Лиге справедливости»
. Галь Гадот
вернётся к образу Чудо-женщины, а Рэй Фишер
станет Киборгом. Помимо них в актёрском составе также числятся Кирси Клемонс
(сыграет возлюбленную главного героя Айрис Уэст), Билли Крадап
(отец Аллена) и Джеффри Дин Морган
(предстанет в качестве отца Брюса Уэйна).
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