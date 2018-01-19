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Хироюки Санада станет главным злодеем третьего «Джона Уика»

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Новости кино >>
19 января 2018
Объявлен главный антагонист Джона Уика в третьей киноглаве популярной экшн-серии.

Как сообщает That Hashtag Show, им станет Хироюки Санада, ранее игравший с Киану Ривзом в ленте «47 ронинов». Актёр воплотит образ главы японского преступного синдиката.

Киану Ривз и Хироюки Санада в фильме «47 ронинов»

Фильм вновь планирует поставить Чад Стахелски по сценарию автора предыдущих частей Дерека Кольстада. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Йен Макшейн, Коммон и Руби Роуз.

Съёмки третьего «Джона Уика» начнутся 1 марта, основной локацией послужит Нью-Йорк, но съёмочная группа также посетит Испанию и Россию. Картина выйдет в мировой прокат 17 мая 2019 года.
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