Хироюки Санада станет главным злодеем третьего «Джона Уика»

Объявлен главный антагонист Джона Уика в третьей киноглаве популярной экшн-серии.
Как сообщает That Hashtag Show
, им станет Хироюки Санада
, ранее игравший с Киану Ривзом
в ленте «47 ронинов»
. Актёр воплотит образ главы японского преступного синдиката.
Фильм вновь планирует поставить Чад Стахелски
по сценарию автора предыдущих частей Дерека Кольстада
. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн
, Йен Макшейн
, Коммон
и Руби Роуз
.
Съёмки третьего «Джона Уика»
начнутся 1 марта, основной локацией послужит Нью-Йорк, но съёмочная группа также посетит Испанию и Россию. Картина выйдет в мировой прокат 17 мая 2019
года.
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