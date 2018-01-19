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Рэйчел Вайс сыграет в фантастическом инди-фильме

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19 января 2018
Рэйчел Вайс сыграет в фантастической инди-картине Горана Дукича «Облако Один» (Cloud One), сообщает Variety.

Рэйчел Вайс

Режиссёр поставит ленту по собственному сценарию, основанному на рассказе Этгара Керета. Примечательно, что это не первое обращение Дукича к произведениям израильского писателя. В 2006 году он создал комедийное фэнтези «Самоубийцы: История любви» с Шэннин Соссамон и Шеа Уигэмом, взяв за основу рассказ Керета «Счастливый Трейлер-парк Кнеллера» и его графическую новеллу «Пиццерия Камикадзе».

Съёмки новой картины начнутся этой весной. Идо Островски и Нора Гроссман, работавшие над «Игрой в имитацию», числятся продюсерами. Подробности о сюжете не разглашаются.
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