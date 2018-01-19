Рэйчел Вайс сыграет в фантастическом инди-фильме

Рэйчел Вайс
сыграет в фантастической инди-картине Горана Дукича «Облако Один»
(Cloud One), сообщает Variety.
Режиссёр поставит ленту по собственному сценарию, основанному на рассказе Этгара Керета
. Примечательно, что это не первое обращение Дукича к произведениям израильского писателя. В 2006 году он создал комедийное фэнтези «Самоубийцы: История любви»
с Шэннин Соссамон
и Шеа Уигэмом
, взяв за основу рассказ Керета «Счастливый Трейлер-парк Кнеллера»
и его графическую новеллу «Пиццерия Камикадзе»
.
Съёмки новой картины начнутся этой весной. Идо Островски
и Нора Гроссман
, работавшие над «Игрой в имитацию»
, числятся продюсерами. Подробности о сюжете не разглашаются.
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