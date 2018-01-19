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Лиам Нисон и Брендан Глисон присоединились к сериалу братьев Коэн

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19 января 2018
Сериал братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса» обзавёлся звёздными именами в актёрском составе.

Лиам Нисон и Брендан Глисон присоединились к сериалу братьев Коэн

Согласно сайту Entertainment.ie, к проекту присоединились Лиам Нисон и Брендан Глисон, но не уточняется, в каких именно эпизодах (всего их шесть) они примут участие.

По словам Нисона, его нельзя будет увидеть в одной истории с Глисоном, но именно ради роли в новом творении Коэнов он отрастил бороду.

В «Балладе Бастера Скраггса» также сыграют Тим Блэйк Нельсон, Джеймс Франко и, возможно, Зои Казан.
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