Лиам Нисон и Брендан Глисон присоединились к сериалу братьев Коэн

Сериал братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса»
обзавёлся звёздными именами в актёрском составе.
Согласно сайту Entertainment.ie
, к проекту присоединились Лиам Нисон
и Брендан Глисон
, но не уточняется, в каких именно эпизодах (всего их шесть) они примут участие.
По словам Нисона, его нельзя будет увидеть в одной истории с Глисоном, но именно ради роли в новом творении Коэнов он отрастил бороду.
В «Балладе Бастера Скраггса» также сыграют Тим Блэйк Нельсон
, Джеймс Франко
и, возможно, Зои Казан
.
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