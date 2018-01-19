Тема для разговора: опубликован финальный трейлер комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение»

Опубликован финальный трейлер новой комедии «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Продолжение»
, которая выйдет в прокат 22 февраля
наступившего года.
На этот раз Лёша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причём трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешённых проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И ещё, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А ещё неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения! За один день наши герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова
, поют песню из любимого мультфильма и неожиданно для себя вспоминают слово «дендрологический»
, соглашаются с проводницей поезда «Адлер-Мурманск», что Месси
лучше, чем Роналду
, и выясняют, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они на тебя не обиделись.
В фильме, поставленном Флюзой Фархшатовой
, заняты Леонид Барац
, Ростислав Хаит
, Камиль Ларин
, Александр Демидов
, Алексей Барабаш
, Елена Подкаминская
, Татьяна Догилева
, Леонид Каневский
и другие актёры. Саундтрек написала группа «БИ-2»
.
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