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Тема для разговора: опубликован финальный трейлер комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение»

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Новости кино >>
19 января 2018
Опубликован финальный трейлер новой комедии «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Продолжение», которая выйдет в прокат 22 февраля наступившего года.



На этот раз Лёша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причём трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешённых проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И ещё, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А ещё неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения! За один день наши герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова, поют песню из любимого мультфильма и неожиданно для себя вспоминают слово «дендрологический», соглашаются с проводницей поезда «Адлер-Мурманск», что Месси лучше, чем Роналду, и выясняют, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они на тебя не обиделись.

В фильме, поставленном Флюзой Фархшатовой, заняты Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский и другие актёры. Саундтрек написала группа «БИ-2».
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О чём говорят мужчины. Продолжение

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