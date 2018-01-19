Финн Вулфард сыграет в экранизации «Щегла»

Звезда «Очень странных дел»
и «Оно» Финн Вулфард
согласился на одну из ролей в грядущей экранизации романа Донны Тартт «Щегол»
, сообщает THR.
Юный актёр предстанет в образе украинского студента Бориса, благодаря которому Тео пристрастится к наркотикам. Взрослая версия этой роли досталась Анайрину Барнарду
.
Энсел Эльгорт
сыграет главного героя, а компанию ему составят Сара Полсон
, Джеффри Райт
, Люк Уилсон
и Рэйф Файнс
.
Режиссёрское кресло займёт Джон Краули
. Продюсерами числятся Нина Джейкобсон
и Брэд Симпсон
. Начало съёмок намечено на текущий январь.
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