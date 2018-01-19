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Финн Вулфард сыграет в экранизации «Щегла»

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19 января 2018
Звезда «Очень странных дел» и «Оно» Финн Вулфард согласился на одну из ролей в грядущей экранизации романа Донны Тартт «Щегол», сообщает THR.

Финн Вулфард

Юный актёр предстанет в образе украинского студента Бориса, благодаря которому Тео пристрастится к наркотикам. Взрослая версия этой роли досталась Анайрину Барнарду.

Энсел Эльгорт сыграет главного героя, а компанию ему составят Сара Полсон, Джеффри Райт, Люк Уилсон и Рэйф Файнс.

Режиссёрское кресло займёт Джон Краули. Продюсерами числятся Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Начало съёмок намечено на текущий январь.
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