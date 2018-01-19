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«Паддингтона» вернут в российские кинотеатры

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19 января 2018
Фильм «Приключения Паддингтона 2» все-таки получит прокатное удостоверение с датой релиза 20 января, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу кинокомпании «Вольга», занимающейся прокатом ленты в России, Сергея Ершова.

«Паддингтона» вернут в российские кинотеатры

В издании указывается, что Ершов «благодарен регулятору за разрешение ситуации» и «признателен министру за то, что тот лично вмешался в ситуацию.

Изначально релиз семейной ленты был запланирован на 18 января, однако накануне этой даты Министерство культуры РФ направило «Вольге» письмо, в котором сообщалось, что выход на экраны нового «Паддингтона» может состояться не ранее 1 февраля. Причиной переноса, как сказано в документе, стало совпадение даты проката «Паддингтона» с иным фильмом, прокатное удостоверение на который уже выдано. О какой ленте идет речь, в письме не сообщалось.

Ситуация с переносом релиза Минкультуры вызвала бурную реакцию в отрасли. Так, Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала это решение ведомства и обвинила министра культуры Владимира Мединского в введении цензуры. Часть отечественных кинематографистов во главе с Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским, которые в скором времени выпускают на экраны свои проекты «Селфи» (1 февраля) и «Лед» (14 февраля), напротив, выразили решительную поддержку позиции Министерства культуры РФ и лично Владимира Мединского по защите интересов отечественного кинематографа.
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фильмы
ЛёдПриключения Паддингтона 2Селфи

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